Rafineria trafiona. Jest nagranie

Trafione odłamkami strąconej rakiety zostały budynek przemysłowy i cysterna z paliwem. Jak podała izraelska straż pożarna, uderzenie w cysternę wywołało pożar. Na nagraniach widać ogień i gęsty dym unoszący się nad kompleksem.
Nie jest jeszcze jasne, czy pocisk został wystrzelony przez Iran, czy przez wspieranych przez Iran bojowników Hezbollahu w Libanie.
Strażacy obecnie pracują nad opanowaniem pożaru i zapobieżeniem rozprzestrzenienia się ognia na inne obszary. Nadal trwają również poszukiwania uwięzionych w środku osób. Na ten moment nie ma informacji o ofiarach. "Siły poszukiwawczo-ratownicze, zarówno rezerwowe, jak i regularne, są w drodze na miejsce" - podała armia Izraela.
Minister energii Izraela Eli Cohen poinformował, że zniszczeniu nie uległy żadne urządzenia produkcyjne, a dostawy paliwa nie zostaną zakłócone.
