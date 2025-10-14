Logo strona główna
Świat

Po dwóch latach w niewoli spotkał się ze swoją dziewczyną 

Para izraelskich zakładników spotkała się ponownie po dwóch latach od porwania
Para izraelskich zakładników spotkała się ponownie po dwóch latach od porwania
Źródło: Reuters
Avinatan Or, izraelski zakładnik uwolniony przez Hamas w poniedziałek w ramach porozumienia w Strefie Gazy, po miesiącach rozłąki spotkał się ze swoją dziewczyną, również byłą zakładniczką. Zarejestrowane na nagraniu uprowadzenie Noi Argamani, odbitej z rąk terrorystów rok temu, jest jednym z symboli ataku na Izrael.

W poniedziałek Hamas wydał Avinatana Ora i 19 innych żyjących izraelskich zakładników w ramach pierwszego etapu porozumienia o zawieszeniu broni wynegocjowanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa, który przybył do Izraela na krótko przed uwolnieniem mężczyzny.

Na nagraniu przygotowanym przez izraelskie władze widać, jak 32-letni Avinatan Or najpierw obejmuje swoich rodziców, a jego matka, Ditza, intonuje żydowskie błogosławieństwo, wyrażając wdzięczność za powrót syna z dwuletniej niewoli Hamasu w Strefie Gazy.

Or został następnie zaprowadzony do pokoju, gdzie znajdowała się jego dziewczyna, 28-letnia Noa Argamani, która – wraz z trzema innymi zakładniczkami - została w czerwcu 2024 roku uwolniona z niewoli przez izraelskie siły specjalne podczas interwencji w Strefie Gazy. Na nagraniu zarejestrowano moment ich pierwszego spotkania od miesięcy.

Para izraelskich zakładników spotkała się ponownie po dwóch latach od porwania
Para izraelskich zakładników spotkała się ponownie po dwóch latach od porwania
Źródło: Reuters

Para porwana przez Hamas

Avinatan Or i Noa Argamani są symbolami ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Para uczestniczyła w festiwalu muzycznym Supernova, niedaleko granicy ze Strefą Gazy. Nagranie z momentu porwania, na którym widać dziewczynę wiezioną na tyle motocykla i błagającą, by jej nie zabijać, obiegło świat. Z tego samego nagrania wynikało, że jej chłopak został zatrzymany przez kilku mężczyzn i zmuszony do trzymania rąk za plecami.

Po dwóch latach od porwania, dzień po swoich urodzinach, Noa spotka swojego chłopaka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Po dwóch latach od porwania, dzień po swoich urodzinach, Noa spotka swojego chłopaka

Noa była jedną z czwórki zakładników Hamasu uwolnionych w czerwcu ubiegłego roku przez Siły Obronne Izraela (IDF) w rejonie obozu dla uchodźców al-Nusajrat w Strefie Gazy. W niewoli spędziła dokładnie osiem miesięcy. Jak inforowały media, w trakcie porwania kobieta czterokrotnie uniknęła śmierci: w samym momencie porwania, podczas linczu - gdy trafiła do Strefy Gazy, po wystrzeleniu rakiety przez izraelską armię oraz podczas operacji uwolnienia. Krótko po uwolnieniu odwiedziła w szpitalu swoją nieuleczalnie chorą matkę. Kobieta marzyła, by przed śmiercią zobaczyć córkę; zmarła niecały miesiąc po jej uwolnieniu.

Noa po odbiciu z rąk Hamasu zaangażowała się w działania na rzecz reszty przetrzymywanych zakładników. W marcu odwiedziła w Białym Domu prezydenta Donalda Trumpa.

pc

Autorka/Autor: asty

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

