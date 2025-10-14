Po dwóch latach w niewoli spotkał się ze swoją dziewczyną 

Para izraelskich zakładników spotkała się ponownie po dwóch latach od porwania Źródło: Reuters

W poniedziałek Hamas wydał Avinatana Ora i 19 innych żyjących izraelskich zakładników w ramach pierwszego etapu porozumienia o zawieszeniu broni wynegocjowanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa, który przybył do Izraela na krótko przed uwolnieniem mężczyzny.

Na nagraniu przygotowanym przez izraelskie władze widać, jak 32-letni Avinatan Or najpierw obejmuje swoich rodziców, a jego matka, Ditza, intonuje żydowskie błogosławieństwo, wyrażając wdzięczność za powrót syna z dwuletniej niewoli Hamasu w Strefie Gazy.

Or został następnie zaprowadzony do pokoju, gdzie znajdowała się jego dziewczyna, 28-letnia Noa Argamani, która – wraz z trzema innymi zakładniczkami - została w czerwcu 2024 roku uwolniona z niewoli przez izraelskie siły specjalne podczas interwencji w Strefie Gazy. Na nagraniu zarejestrowano moment ich pierwszego spotkania od miesięcy.

Para porwana przez Hamas

Avinatan Or i Noa Argamani są symbolami ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Para uczestniczyła w festiwalu muzycznym Supernova, niedaleko granicy ze Strefą Gazy. Nagranie z momentu porwania, na którym widać dziewczynę wiezioną na tyle motocykla i błagającą, by jej nie zabijać, obiegło świat. Z tego samego nagrania wynikało, że jej chłopak został zatrzymany przez kilku mężczyzn i zmuszony do trzymania rąk za plecami.

Noa była jedną z czwórki zakładników Hamasu uwolnionych w czerwcu ubiegłego roku przez Siły Obronne Izraela (IDF) w rejonie obozu dla uchodźców al-Nusajrat w Strefie Gazy. W niewoli spędziła dokładnie osiem miesięcy. Jak inforowały media, w trakcie porwania kobieta czterokrotnie uniknęła śmierci: w samym momencie porwania, podczas linczu - gdy trafiła do Strefy Gazy, po wystrzeleniu rakiety przez izraelską armię oraz podczas operacji uwolnienia. Krótko po uwolnieniu odwiedziła w szpitalu swoją nieuleczalnie chorą matkę. Kobieta marzyła, by przed śmiercią zobaczyć córkę; zmarła niecały miesiąc po jej uwolnieniu.

Noa po odbiciu z rąk Hamasu zaangażowała się w działania na rzecz reszty przetrzymywanych zakładników. W marcu odwiedziła w Białym Domu prezydenta Donalda Trumpa.

