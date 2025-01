Izrael otrzyma 1800 bomb z USA. Trump odblokował dostawy

W najbliższych dniach do Izraela ma zostać wysłanych 1800 zamówionych bomb lotniczych MK-84 o masie 2000 funtów (ok. 900 kg) - napisał portal, powołując się na trzy izraelskie źródła. Administracja Bidena zablokowała w maju 2024 r. dostawę tej amunicji, obawiając się, że Izrael użyje jej, bombardując gęsto zaludnione obszary Strefy Gazy, co spowoduje znaczne ofiary wśród tamtejszej ludności cywilnej.