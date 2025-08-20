Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Netanjahu oskarża Macrona o "podsycanie ognia antysemityzmu". Jest odpowiedź

|
Emmanuel Macron
Izrael przeprowadza ataki w Strefie Gazy. Przesiedleni Palestyńczycy ryzykują życiem, by zdobyć jedzenie
Źródło: Reuters
Premier Izraela zarzucił prezydentowi Francji "podsycanie ognia antysemityzmu". W zaadresowanym do Emmanuela Macrona liście pisał o rzekomym "braku zdecydowanej reakcji" na wymierzone w społeczność żydowską akty terroru i konieczności "zastąpienia słabości działaniem". Pałac Elizejski nie pozostawił tych słów bez odpowiedzi. Gorąco zrobiło się też na linii Izrael-Australia.  

"Drogi Prezydencie Macron, jestem zaniepokojony alarmującym wzrostem antysemityzmu we Francji i brakiem zdecydowanej reakcji pańskiego rządu, by go powstrzymać" - napisał we wstępie zaadresowanego do Emmanuela Macrona listu Benjamin Netanjahu. Tekst jest datowany na 17 sierpnia. We wtorek jego treść udostępniło kilka redakcji, w tym portal Politico.

Jak można przeczytać, zapowiedź uznania przez Francję Palestyny jest w ocenie Benjamina Netanjahu "podsycaniem ognia antysemityzmu". "To nie dyplomacja, to uległość. (Zapowiedź ta – red.) nagradza terror Hamasu, umacnia jego odmowę uwolnienia zakładników, ośmiela tych, którzy nękają francuskich Żydów i zachęca do nienawiści wobec Żydów, która teraz prześladuje pańskie ulice" - pisze w liście premier Izraela.

Dalej Netanjahu wymienia przypadki ataków na wyznawców judaizmu, do jakich doszło na terenie Francji w ostatnim czasie. "To nie są odosobnione incydenty. To plaga" - przekonuje. Chwali też Donalda Trumpa za "pokazanie, że antysemityzm można i trzeba zwalczać". List kończy wzywając Macrona do "zastąpienia słabości działaniem, a ustępstw rozwiązaniami" i "uczynienia tego do wyraźnie określonej daty". Jako termin wskazuje na 23 września, kiedy obchodzone jest święto Rosz ha-Szana.

Kancelaria Macrona odpowiada na list Benjamina Netanjahu

Kancelaria prezydenta Macrona nie pozostawiła listu bez odpowiedzi. Przedstawione przez Netanjahu oskarżenia określiła mianem "błędnych i nikczemnych". Francja "chroniła i będzie chronić" swych obywateli wyznających judaizm - zapewnił Pałac Elizejski. "To czas na powagę i odpowiedzialność, a nie na manipulację i mieszanie faktów" - dodali przedstawiciele rządu.

Do treści listu odniósł się też we wtorek Benjamin Haddad, francuski minister ds. europejskich. - Francja nie potrzebuje lekcji w sprawie walki z antysemityzmem - powiedział Haddad. Jego zdaniem władze zawsze "nadzwyczaj mobilizowały się" do walki z wszelkimi przejawami dyskryminacji czy prześladowania Żydów.

Zgodnie z najnowszymi danymi, od początku stycznia do końca maja we Francji odnotowano 504 akty antysemickie. Było to o 158 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, ale więcej niż przed rozpoczęciem najnowszej odsłony konfliktu w Strefie Gazy.

Macron ostrzega przed "katastrofą o bezprecedensowej skali"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Macron ostrzega przed "katastrofą o bezprecedensowej skali"

Kolejne państwa zapowiadają uznanie Palestyny

W lipcu prezydent Macron zapowiedział, że Francja uzna państwowość Palestyny. Ma do tego dojść w trakcie jesiennej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W ciągu ostatnich kilku tygodni podobne deklaracje złożyły rządy Wielkiej Brytanii, Kanady, Malty czy Australii. Izrael skrytykował ich decyzje.

Po tym, jak władze Australii odmówiły skrajnie prawicowemu parlamentarzyście z Izraela wjazdu na swój teren, stosunki między oboma państwami jeszcze bardziej się zaostrzyły. Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar stwierdził we wtorek, że wydany posłowi zakaz to przykład "podsycającego antysemityzm prześladowania Izraela". Tego samego dnia Benjamin Netanjahu napisał na X, że historia zapamięta premiera Australii Anthony'ego Albanese "jako słabego polityka, który zdradził Izrael i porzucił australijskich Żydów".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wojna wkracza w nową fazę. Może się spełnić plan skrajnej prawicy

Wojna wkracza w nową fazę. Może się spełnić plan skrajnej prawicy

Dwadzieścia państw potępia plan Netanjahu

Dwadzieścia państw potępia plan Netanjahu

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, kiedy to bojownicy Hamasu napadli na południe Izraela. Zabili około 1200 osób i porwali 251 kolejnych. W odpowiedzi Izrael rozpoczął naloty na Strefę Gazy, a później operację lądową na jej terytorium. Działania te są kontynuowane do dziś. Zgodnie z danymi kontrolowanego przez Hamas ministerstwa zdrowia życie straciły w ich wyniku ponad 62 tysiące osób. Sama Strefa Gazy jest zrujnowana, od miesięcy panuje w niej kryzys humanitarny.

Palestyński chłopiec siedzi na gruzach zniszczonego budynku w północnej części Strefy Gazy.
Palestyński chłopiec siedzi na gruzach zniszczonego budynku w północnej części Strefy Gazy.
Źródło: PAP/EPA/MOHAMMED SABER
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tylu Palestyńczyków zginęło, szukając pomocy. Najnowszy raport

Tylu Palestyńczyków zginęło, szukając pomocy. Najnowszy raport

Netanjahu: musimy "dokończyć robotę" przeciwko Hamasowi

Netanjahu: musimy "dokończyć robotę" przeciwko Hamasowi

Autorka/Autor: Julia Wiśniewskaa//am

Źródło: PAP, Politico, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: president.gov.ua

Udostępnij:
TAGI:
Konflikty wojskowe IzraelaIzraelStrefa GazyAutonomia PalestyńskaFrancjaBenjamin NetanjahuEmmanuel MacronAustraliaAnthony Albanese
Julia Wiśniewska
Julia Wiśniewska
Czytaj także:
Miejsc wybuchu w Przewodowie (woj. lubelskie)
Te obiekty naruszyły naszą przestrzeń. "Rakiety wlatywały i wylatywały"
Polska
Mariusz Błaszczak
"Miałby pan trochę wstydu". Przepychanka po eksplozji w Osinach
Polska
paczka, przesyłka
Zawieszają przesyłki do USA
BIZNES
Miał 0,3 promila alkoholu w organizmie
Straciła prawo jazdy i znów po alkoholu prowadziła auto, wiozła dwoje dzieci
Lublin
Wiertnica uszkodziła gazociąg w Tylmanowej
Przewiercony gazociąg, ewakuowani mieszkańcy
Kraków
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria apelują o gościnność dla studentów z Turcji
"Ważny i poruszający apel" burmistrza do mieszkańców. W sprawie studentów z Turcji
WARSZAWA
Burza nad Genuą
Załamanie pogody od Mediolanu po Sycylię
METEO
Wywrócił się w pobliżu przystanku autobusowego
Ledwo minął ciągnik, przewrócił się obok przystanku
Lublin
Prace rozbiórkowe spalonej hali
Znaleźli ciało zaginionego strażaka
Trójmiasto
imageTitle
Majchrzak o kulisach zawieszenia. "Jakość życia była fatalna"
EUROSPORT
Władysław Kosiniak-Kamysz
MON: mamy do czynienia z rosyjskim dronem
Polska
Intensywne opady deszczu, ulewy
Uwaga na burze i ulewy. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia
METEO
Ramówka TVN - jesień 2025. Dziennikarze Faktów: Arleta Zalewska, Piotr Kraśko, Anita Werner, Grzegorz Kajdanowicz i Magda Łucyan
Gwiazdy na prezentacji ramówki TVN. Kto pojawił się na czerwonym dywanie w Sopocie?
Kultura i styl
Wolne sondy
"Cieszę się, że mam po babci". Jak mieszkają młodzi Polacy?
Polska
Pompeje. Ruiny starożytnego miasta
Wziął dla syna kilka kamieni. Grozi mu więzienie i duża kara
BIZNES
Joanna Kuciel-Frydryszak
Jest ugoda w sprawie "Chłopek". "Ulga, że zamknęliśmy tę sprawę"
Natalia Szostak
20241118-herbera-01
Czym jest wabik? To on spadł pod Osinami
Polska
Marcel znalazł w Wiśle fragment czaszki prażubra
Uczeń podstawówki znalazł w Wiśle fragment czaszki prażubra
WARSZAWA
Ruszył proces w sprawie znęcania się nad 5-latką
Matka i ojczym przed sądem po koszmarze pięciolatki
Poznań
Jacek Siewiera
Jak powinna zareagować Polska? Siewiera tłumaczy
Polska
Radosław Sikorski
Sikorski zabrał głos. Taka będzie reakcja MSZ
Polska
Szczepienie grypa covid strzykawka
Nowe refundowane szczepienia w aptekach. Jest termin
Anna Bielecka
Ulewy w Indiach
Ulewy paraliżują finansową stolicę Indii
METEO
Ściął sygnalizator, uderzył w latarnię
Wjechał pod prąd, ściął sygnalizator i uderzył w latarnię. Nagranie
Lublin
shutterstock_1380806048
Pierwszy taki pacjent w historii. 77-latek po przeszczepie płuc
Zdrowie
imageTitle
Hit w Krakowie. Były piłkarz Chelsea zagra w I lidze
EUROSPORT
noworodek szpital
Przydacz: jesteśmy najmniej dzietnym społeczeństwem w UE. Sprawdzamy
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Wielki finał Red Bull Drift Masters w Warszawie. Transmisja w Eurosporcie 1 i HBO Max
EUROSPORT
zmeczenie praca biuro shutterstock_1575539137
Masz niedobór tej witaminy? Możesz dostać zwolnienie od lekarza
Zdrowie
Ramówka TVN - jesień 2025. Prezenterzy Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski z "Dzień Dobry TVN"
Witają widzów już od 20 lat. Wyjątkowa odsłona "Dzień dobry TVN"
Kultura i styl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica