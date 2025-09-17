Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Netanjahu: Trump zaprosił mnie do Białego Domu

Benjamin Netanjahu
Netanjahu: nominowałem Trumpa do pokojowego Nobla
Źródło: CNN
Premier Izraela poinformował o kolejnym zaproszeniu od Donalda Trumpa. Będzie to czwarta wizyta Benjamina Netanjahu w Białym Domu w tym roku. Przed spotkaniem w Waszyngtonie premier Izraela wygłosi przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu ogłosił we wtorek, że prezydent USA Donald Trump zaprosił go na spotkanie w Białym Domu. Jest ono zaplanowane na 29 września.

CZYTAJ RÓWNIEŻ - ONZ: Izrael dokonuje ludobójstwa

Netanjahu był pierwszym zagranicznym przywódcą przyjętym przez Trumpa po rozpoczęciu przez niego w styczniu br. drugiej kadencji na stanowisku głowy państwa. Premier Izraela gościł też w Białym Domu w kwietniu i lipcu.

Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu
Źródło: DEBBIE HILL/PAP/EPA

Izraelski przywódca powiedział, że zaproszenie ze strony Trumpa padło podczas rozmowy telefonicznej w poniedziałek. Dodał, że od czasu izraelskiego ataku na Katar, dokonanego tydzień temu, przeprowadził kilka rozmów z amerykańskim prezydentem i wszystkie były "dobre".

Kontrowersje wokół ataku w Katarze

Pytany o to, czy Izrael uprzedził USA o nalocie, Netanjahu odpowiedział, że przedstawiona przez Biały Dom wersja wydarzeń jest prawdziwa. Po raz kolejny zapewnił, że operacja był wyłącznie izraelską inicjatywą i tylko to państwo ponosi za nią odpowiedzialność.

Atak Izraela był wymierzony w rezydujących w Katarze przywódców palestyńskiego Hamasu, ale według dotychczasowych doniesień nie zginęli oni w nalocie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Marco Rubio w Jerozolimie
Rubio w Jerozolimie mimo krytyki ataku Izraela na Katar
Zniszczony budynek w Dosze. Izrael miał w stolicy Kataru zaatakować przywódców Hamasu
Przywódcy Hamasu przeżyli, ale zginął syn jednego z nich
Zniszczony budynek w Dosze. Izrael miał w stolicy Kataru zaatakować przywódców Hamasu
Netanjahu uprzedził Trumpa, prezydent USA "nie powiedział nie"

Uderzenie wywołało falę krytyki ze strony m.in. ONZ, państw arabskich i przede wszystkim samego Kataru, który jest też bliskim sojusznikiem USA.

Trump publicznie wyraził niezadowolenie z ataku. Według mediów jego rozmowy na ten temat z Netanjahu przebiegały w napiętej atmosferze.

Biały Dom poinformował, że prezydent dowiedział się o nalocie od amerykańskiego wojska, gdy izraelskie samoloty były już w powietrzu. Portal Axios poinformował jednak za źródłami izraelskimi, że Trump został z wyprzedzeniem poinformowany o ataku i "nie powiedział 'nie'".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: DEBBIE HILL/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
USAIzraelKatarBenjamin NetanjahuDonald Trump
Czytaj także:
Polscy maszyniści ćwiczą w nowoczesnych symulatorach
Każdy scenariusz jest możliwy. Maszyniści ćwiczą je na nowych symulatorach
Polska
imageTitle
Sabalenka rezygnuje. Wycofała się z turnieju
EUROSPORT
imageTitle
"Oddychaj" do rywalki. Niepokojące zachowanie przed biegiem Bukowieckiej
EUROSPORT
Agresja ZSRR na Polskę
To był "podstępny cios w plecy". 86. rocznica agresji ZSRR
Polska
17 0730 piasek cl-0005
Schetyna: wojskowi musieli mieć wiedzę, że to rakieta
Polska
Zdjęcie z wpisu ministry funduszy i polityki regionalnej
Toaleta na torach i wolne tempo prac. Wiceprezes tramwajów odpowiada ministrze
WARSZAWA
imageTitle
Zespół Polaka sprawił sensację w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Strażacy walczyli z pożarem hali produkcyjnej
Hala stanęła w ogniu. Pożar ugaszony, ale akcja służb trwa
Katowice
Monumentalna rzeźba "Tindaro" Igora Mitoraja na placu Trzech Krzyży w Warszawie
"Rekord, który cieszy, ale nie dziwi"
BIZNES
W Utah mężczyzna utknął w wodzie po powodzi błyskawicznej
Wokół szalała powódź, on trzymał się krzaka
METEO
Kpt. rez. Damian Duda w programie "Fakty po Faktach"
"Miejmy nadzieję na najlepsze, ale bądźmy przygotowani na najgorsze"
Polska
shutterstock_268930547
Wyniki losowania Lotto
BIZNES
statek sklejka
Tania bomba zatapia okręty w 20 sekund. Amerykanie przetestowali ją niedaleko Rosji
Świat
imageTitle
Ostatni taki wyścig w karierze Rafała Majki
EUROSPORT
Ulewy, deszcz
Silny deszcz, burze, grad. Tu wydano ostrzeżenia
METEO
17 1440 przekop otwarcie-0061
Wydano już ponad dwa miliardy złotych. Czy przekop miał sens?
Tomasz Słomczyński
Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie
Donald Trump napisał list do Karola Nawrockiego
Świat
Leon XIV o rosyjskich dronach nad Polską: Polacy są zaniepokojeni
Papież o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej
Polska
forum-1037485565
Amerykańscy oficerowie na manewrach Zapad-2025. Pentagon komentuje
Świat
forum-1037945740 (1)
Trump przyleciał do Londynu. Spotka się z królem i premierem
Świat
Zniszczony dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
Zamieszanie w sprawie zniszczonego domu, raport o ludobójstwie, Redford nie żyje
TO WARTO WIEDZIEĆ
Deszcz
Powiew jesieni. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Osiem goli i niewiarygodna końcówka Juventusu
EUROSPORT
imageTitle
Wielkie nerwy w Madrycie. Mbappe uratował osłabiony Real
EUROSPORT
Tyler Robinson
Chcą kary śmierci dla zabójcy Charliego Kirka
Świat
Donald Tusk, Karol Nawrocki
Czarzasty: pan prezydent i tak nie będzie zadowolony
Polska
Częściowa prohibicja
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Komisje zaopiniowały projekty
WARSZAWA
imageTitle
Oficjalnie: Pogoń Szczecin pozyskała mistrza świata
EUROSPORT
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Eurojackpot bez głównej wygranej. Gigantyczna kumulacja
BIZNES
imageTitle
Pierwsze rozstrzygnięcia w Lidze Mistrzów. Błysk rezerwowego i triumf Arsenalu
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica