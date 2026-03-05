Logo strona główna
Świat

"Wielka pustka" i nowe trasy. Ruch lotniczy w cieniu konfliktu

Airbus A380 linii Emirates ląduje na lotnisku we Frankfurcie
Zamknięta przestrzeń powietrzna na Bliskim Wschodzie
Źródło: flightradar24
Gdy w sobotę rozpoczęły się bombardowania na Bliskim Wschodzie, liczni przewoźnicy zostali zmuszeni do zmian tras samolotów. Plany awaryjnych tras omijających konkretne kraje zostały opracowane już lata temu.

Od początku amerykańsko-izraelskich ataków na Bliskim Wschodzie zamknięto dla samolotów obszar o powierzchni 2,8 miliona kilometrów kwadratowych - odnotował "Guardian", pisząc o "wielkiej pustce" na niebie w środę. Dziennik zauważył, że za puste niebo odpowiadają nie tylko rządy poszczególnych państw, ale także przewoźnicy, którzy decydują o tym, gdzie nie latać w oparciu o szereg czynników. Biorą pod uwagę m.in. ostrzeżenia z krajów, w których są zarejestrowane oraz to, czy ich ubezpieczyciele pokryją koszty lotu nad obszarami wysokiego ryzyka.

Region ważny dla ruchu lotniczego

Na Bliskim Wschodzie znajdują się kluczowe węzły komunikacyjne, które opierają swój model działania na łączeniu Wschodu z Zachodem, m.in. jako miejsca przesiadkowe. Według agencji Reuters od 28 lutego do 2 marca w siedmiu krajach Bliskiego Wschodu odwołano ponad 6 tys. lotów, z czego około 3 tys. na Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Dubaju. To jedno z najważniejszych lotnisk w regionie, uznawane za jedno z najbardziej ruchliwych na świecie pod względem liczby pasażerów w ruchu międzynarodowym.

03.03.2026
Airbus A380 linii Emirates ląduje na lotnisku we Frankfurcie
Źródło: PAP/EPA/RONALD WITTEK

Samoloty szybko zmieniły trasy

Gdy w sobotę rozpoczęły się bombardowania, linie lotnicze mogły niezwłocznie zmienić trasy tak, by uniknąć obszarów podwyższonego ryzyka. Jak to możliwe? Plany awaryjnych tras omijających konkretne kraje zostały opracowane już lata temu. "W wielu przypadkach samoloty miały te trasy wstępnie zaprogramowane w swoich systemach nawigacyjnych" - podkreślił "Guardian".

Samoloty omijające Iran mają dwie główne możliwości: lotu na północ od Kaukazu i na południe Ukrainy, gdzie wciąż jest zamknięta przestrzeń powietrzna oraz na południe od Iranu - przez Egipt, Arabię Saudyjską i Oman. Korytarze te tworzą wąskie gardła, co skutkuje kolejnymi opóźnieniami i odwołaniami lotów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jak ewakuować się z Emiratów? "Są dwie drogi"

Jak ewakuować się z Emiratów? "Są dwie drogi"

Sikorski: proszę o odpowiedzialność za siebie i za kraj

Sikorski: proszę o odpowiedzialność za siebie i za kraj

BIZNES

Problem, który się "pogłębia"

- Ten problem nie znika, a wręcz się pogłębia - ocenił w rozmowie z "Guardianem" były brytyjski pilot wojskowy i ekspert lotniczy David Learmount. - Można dostrzec pewne wzorce w trasach samolotów. Północna trasa jest wąskim gardłem w przestrzeni powietrznej, przebiegającym poniżej południowej Rosji i Ukrainy, co wiąże się z koniecznością przelotu nad Afganistanem, który nie jest zbyt przyjaznym miejscem - dodał ekspert, zauważając, że "linie lotnicze nie mają tak naprawdę wyboru".

Dłuższe trasy oznaczają nie tylko wydłużenie czasu podróży, ale także większe wydatki na paliwo, a w konsekwencji wyprzedaż akcji przewoźników - zwrócił uwagę brytyjski ekspert lotniczy Steve Fox na swoim blogu. Jak zaznaczył, pewne wydaje się to, że "sytuacja przez jakiś czas będzie niepewna".

Ryzykowne podróże na Bliski Wschód
Ryzykowne podróże na Bliski Wschód
Źródło: PAP/Michał Czernek

LOT skorzysta na kryzysie?

Ekspert prawa lotniczego z Uczelni Łazarskiego dr Mateusz Osiecki zauważył w czwartek, iż konflikt na Bliskim Wschodzie sprawia, że "podróżni muszą szukać alternatywnych portów, aby odbyć loty na trasie Europa-Azja". - Na tym kryzysie mogą skorzystać tacy przewoźnicy jak choćby Polskie Linie Lotnicze LOT, które oferują coraz więcej bezpośrednich rejsów do Azji [m.in. Seul, Tokio - przyp. red.] z hubu w Warszawie - powiedział dr Osiecki.

Ekspert zaznaczył, że trudno jednoznacznie przewidzieć, czy sytuacja na Bliskim Wschodzie doprowadzi do wykształcenia się alternatywnych hubów lotniczych. Zależy to przede wszystkim od tego, ile jeszcze potrwa wojna - i czy w najbliższej przyszłości dojdzie do kolejnych ataków. - Jeśli Dubaj, Doha czy Rijad, który ma ambicje stać się kolejnym globalnym hubem, przestaną jawić się jako bezpieczne porty, wolne od konfliktów, to szansę na wypełnienie tej niszy zdecydowanie mogą mieć Stambuł [baza linii Turkish Airlines - przyp. red.], porty Europy Środkowej czy wreszcie dynamicznie rozwijająca się Addis Abeba w Etiopii [baza linii Ethiopian Airlines - przyp. red.] - podkreślił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Statek wycieczkowy "Mein Schiff 5" w Dosze
"Przerażające". Wyruszyli w rejsy na wycieczkowcach, utknęli w Zatoce Perskiej
helsinki finlandia lotnisko - Markus Mainka shutterstock_1612017124
Specjalny lot z Bliskiego Wschodu. Za dwa tysiące euro
BIZNES
Wizz Air należy do wiodących niskokosztowych linii w Europie środowo-wschodniej
Linie reagują na konflikt na Bliskim Wschodzie. Loty zawieszone na dłużej
BIZNES

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: The Guardian, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RONALD WITTEK

Czytaj także:
Glapiński o głównym ryzyku. "Trudno powiedzieć, na ile to będzie trwałe"
BIZNES
Donald Tusk
Oświadczenie Tuska. "Nie ma czasu na kombinacje"
Polska
Na nadciśnienie tętnicze może cierpieć nawet 10 milionów Polaków
Estrogen chroni przed nadciśnieniem? Naukowcy potwierdzili
Zdrowie
Teheran, 5 marca 2026 roku
Atak na Iran, cena ostro w górę. "Rachunek trafia bardzo szybko"
Łukasz Figielski
imageTitle
Misja ratunkowa w Łodzi. Vuković przejmuje stery
EUROSPORT
Pobranie krwi
Diagnoza tego raka jest często spóźniona. Nowy marker może pomóc
Zdrowie
pap_20260212_0C6
USA przeciwko broni atomowej dla Polski? "Nie warto ulegać chwilowej emocji"
Polska
Karol Nawrocki
"Prezydent będzie miał 87, a premier 110 lat". Nawrocki o SAFE
Polska
Poszukiwany Mateusz Koczarski
List gończy za 18-latkiem
WARSZAWA
Z pomocą aplikacji żona wskazała ratownikom miejsce pobytu męża przysypanego przez lawinę
"Czułem się tak, jakbym został zabetonowany". Przeżył dzięki aplikacji w telefonie
METEO
Ursula von der Leyen
"UE uznała patriotów za terrorystów"? Co jest w unijnej strategii
Gabriela Sieczkowska
Harry Styles
"Tak trudno jest stracić przyjaciela". Harry Styles o śmierci Liama Payne'a
Kultura i styl
NBP
NBP zysku nie miał od lat. Straty liczone są w dziesiątkach miliardów
BIZNES
imageTitle
Najpierw seria próbna, później konkurs. Tomasiak w akcji na mistrzostwach świata
RELACJA
Tragedia w Zgierzu. Nie żyje mężczyzna przygnieciony przez samochód
Tragedia na parkingu, nie żyje kierowca ciężarówki
Łódź
Broń myśliwska (zdjęcie ilustracyjne)
Zastrzelił psa z broni myśliwskiej
Poznań
Pijana seniorka podwiozła matkę na SOR
Pijana przywiozła matkę do szpitala
Wrocław
Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Co z planem prezydenta i szefa NBP? "Można się domyślać"
BIZNES
Azerbejdżan
"Atak na terytorium Azerbejdżanu". Armia w "stanie pełnej gotowości"
Świat
Motocyklista zatrzymany na Zakopiance
Nowe przepisy. Kierowcy tracą prawa jazdy
Szczecin
imageTitle
Upadł z bólu tuż po zwycięstwie. "Zostawił wszystko na korcie"
EUROSPORT
Donald Trump
Trump o miejscu urodzenia ojca. Bratanica prezydenta prostuje
Świat
Czarzasty
Czarzasty o propozycji Nawrockiego: zdarzył się cud
Polska
11‑letnia dziewczynka trafiła pod opiekę lekarzy
11-latka jechała hulajnogą elektryczną, potrącił ją samochód
Katowice
Samolot linii Emirates Airlines po starcie z międzynarodowego lotniska w Dubaju
Jak ewakuować się z Emiratów? "Są dwie drogi"
Świat
Statek wycieczkowy "Mein Schiff 5" w Dosze
"Przerażające". Wyruszyli w rejsy na wycieczkowcach, utknęli w Zatoce Perskiej
Świat
imageTitle
Odśpiewany hymn i saluty. Zmiana postawy irańskich piłkarek
EUROSPORT
Pył saharyjski, Trzcinno
Niebo nad Polską może zmętnieć
METEO
Statek MSC Ela
Nie tylko ropa. Mają większy problem. "Są bardzo uzależnione"
BIZNES
Usuwali drzewa, wpadli do rzeki
Wycinali drzewa, wpadli do lodowatej rzeki
Olsztyn
Zwiń opisWięcej
