Zginął ważny irański dowódca. "Dopadniemy ich"

Z oświadczenia Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) opublikowanego w poniedziałek przez irańską agencję informacyjną Fars, wynika, że Chademi zginął w porannym ataku powietrznym.
Izraelski minister obrony Israel Kac potwierdził, że za atakiem, w którym zginął Chademi, stał Izrael. - Irańscy przywódcy wiedzą, że są ścigani. Dopadniemy ich jednego po drugim - oświadczył w komunikacie wydanym przez jego biuro.
Poprzedni szef wywiady zginął w zeszłym roku
Chademi objął stanowisko szefa wywiadu IRGC po zabiciu jego poprzednika przez Izrael w walkach w czerwcu 2025 roku.
W oświadczeniu Korpusu napisano, że Chademi odgrywał ważną rolę w irańskim wywiadzie i aparacie bezpieczeństwa przez prawie pięć dekad. IRGC określił jego wkład w ochronę bezpieczeństwa Iranu i walkę z zagranicznymi przeciwnikami jako "ogromny, trwały i pouczający".
