"Kilka minut temu rozpoczął się proces wzbogacania uranu do poziomu 20 procent"

Iran wznowił proces wzbogacania uranu do poziomu 20 procent w obiektach nuklearnych w Fordo – przekazał rzecznik irańskiego rządu półoficjalnej agencji Mehr. Stanowi to złamanie paktu jądrowego, który Teheran zawarł w 2015 roku z zachodnimi mocarstwami oraz Rosją i Chinami.

- Kilka minut temu w kompleksie Fordo rozpoczął się proces wzbogacania uranu do poziomu 20 procent – przekazał rzecznik Ali Rabei. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że jest to kolejny w ostatnim czasie akt Iranu naruszający porozumienie nuklearne z 2015 roku.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej na początku stycznia informowała, że Iran w najbliższych dniach planuje rozpocząć wzbogacanie uranu do poziomu 20 procent w zbudowanym we wnętrzu góry ośrodku Fordo. Eksperci wskazują, że choć proces ten łamie zapisy paktu, to jest nadal daleko od uzyskania uranu o czystości 90 procent, który można zastosować do budowy broni nuklearnej.