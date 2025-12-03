Jafar Panahi został aresztowany, zanim jeszcze w Iranie wybuchły masowe protesty Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nagrodzony na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes reżyser Dżafar Panahi został zaocznie skazany w Iranie na rok więzienia i dwuletni zakaz opuszczania kraju – zdecydował irański sąd.

Adwokat reżysera Mostafa Nili napisał, że jego klienta skazano za "działalność propagandową wymierzoną w system". Dodał, że zamierza złożyć odwołanie od wyroku.

Reżyser Jafar Panahi Źródło: PAP/EPA

Informacja o wyroku zastała Dżafara Panahiego w Nowym Jorku, gdzie w poniedziałek wieczorem odbierał trzy nagrody Gotham Awards za film "To był zwykły wypadek". Film ten we wrześniu tego roku dostał Złotą Palmę, główną nagrodę festiwalu filmowego w Cannes.

Represje irańskich władz

Panahi jest jednym z najbardziej znanych i utytułowanych reżyserów irańskich. Jego wcześniejszy film, "Taxi - Teheran" dostał w 2015 roku Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie, a "Krąg" w 2010 roku był nagrodzony Złotym Lwem w Wenecji.

W 2012 roku został także laureatem Nagrody Sacharowa, przyznawanej osobom zasłużonym w walce o wolność i prawa człowieka.

Z tego powodu Panahiego spotykały w Iranie liczne represje. Był wielokrotnie więziony i trzymany w areszcie domowym. Uniemożliwiano mu także wyjazd z kraju. Jego najnowszy film, "To był zwykły wypadek" filmowany był w ukryciu podczas kolejnej odsiadki zakończonej w 2023 roku strajkiem głodowym reżysera, po którym został zwolniony i opuścił Iran.

OGLĄDAJ: TVN24 HD