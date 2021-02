Iran instaluje nowe wirówki. Izrael ostrzega: mamy najwyżej dwa lata

Minister energii Izraela Juwal Steinitz w wywiadzie dla radia publicznego przekazał, że Iran potrzebuje "około pół roku", aby wzbogacić posiadany uran do poziomu wystarczającego do budowy bomby atomowej. Całkowite skonstruowanie broni nuklearnej to jego zdaniem kwestia roku do dwóch lat. Jak dodał, działania podjęte przez USA za prezydentury Donalda Trumpa "poważnie zaszkodziły projektowi jądrowemu Iranu".