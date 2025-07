Media: prezydent Iranu został ranny na skutek izraelskiego ataku

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian w Moskwie Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: W serii izraelskich nalotów na Iran zginęło m.in. wielu irańskich dowódców wojskowych.

Na teren tajnego podziemnego schronu, w którym przebywał prezydent Iranu spadło sześć pocisków, a on został ranny podczas ucieczki.

Izrael zaprzeczył, by irański prezydent miał być celem ataku Izraela.

Do ataku, w którym ranny został Masud Pezeszkian, prezydent Iranu, doszło 16 czerwca podczas posiedzenia Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, podaje stacja CBS powołując się na informacje udzielone anonimowo przez dwie osoby z amerykańskiego wywiadu.

Jak opisywała to wcześniej także irańska agencja Fars, sześć izraelskich pocisków miało trafić we wszystkie punkty dostępu oraz system wentylacji tajnego, podziemnego schronu, w którym odbywało się to posiedzenie. Na skutek ataku wszystkie wejścia i wyjścia do obiektu zostały zablokowane, a jego wentylacja wyłączona.

Masud Pezeszkian zdołał się uratować z uszkodzonego schronu przez specjalny szyb ewakuacyjny. W trakcie ucieczki z podziemi prezydent Iranu został lekko ranny w nogę. Jak do tego doszło, nie wiadomo.

Stacja CBS wskazuje, że podczas wywiadu przeprowadzonego w lipcu z Tuckerem Carlsonem Pezeszkian zapytany o to, czy Izrael próbował go zabić przyznał, że "tak, próbował, postąpili zgodnie z zamierzeniami, ale nie udało im się". Wspomniał też, że informacje o miejscu jego pobytu miały zostać udzielone Izraelowi przez szpiegów. W Iranie wszczęto śledztwo, które miało wskazać osoby oferujące Izraelowi tak precyzyjne informacje na temat tajnego obiektu.

Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest drugim najważniejszym organem decyzyjnym w Iranie po ajatollahu Alim Chameneiem.

Izrael zaprzecza, by prezydent był celem

Twierdzeniom, by Izrael próbował zabić prezydenta Iranu, zaprzeczał wcześniej izraelski minister obrony Israel Kac. Podczas spotkania z dziennikarzami, kilka dni po wywiadzie udzielonemu Carlsonowi przez Pezeszkiana stwierdził, że "zmiana reżimu nie była celem". Podczas izraelskich nalotów na Teheran zginęło jednak kilku czołowych dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Według nieoficjalnych doniesień Izrael miał także chcieć zabić najwyższego przywódcę Iranu, plan ten miał jednak powstrzymać Donald Trump.

Wymiana ognia między Izraelem a Iranem rozpoczęła się w nocy 13 czerwca. Izrael rozpoczął naloty deklarując, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe w Iranie. Izraelskie władze oskarżyły przy tym reżim w Teheranie o przyspieszenie prac nad zdobyciem broni atomowej. Po 12 dniach doszło do zawieszenia broni.