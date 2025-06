Cieśnina Ormuz Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Władze Iranu jeszcze przed wybuchem konfliktu planowały wydalić z kraju dwa miliony osób bez uregulowanego statusu. Teraz chcą przyspieszyć proces deportacji.

W ciągu niespełna dwóch tygodni w Iranie aresztowano ponad 700 osób oskarżonych o szpiegowanie na zlecenie Izraela. Zatrzymani zostali oskarżeni m.in. o sterowanie mikrodronami i dronami kamikadze, konstruowanie improwizowanych ładunków wybuchowych, a także fotografowanie wrażliwych instalacji wojskowych i przekazywanie danych siłom izraelskim.

Miliony Afgańczyków w Iranie

Deportacje dotkną przede wszystkim Afgańczyków, którzy uciekli ze swojego kraju do sąsiednich państw po przejęciu władzy przez talibów w 2021 roku. Choć na początku stosunek Iranu do Afgańczyków był przychylny, to dwa lata później władze zmieniły przepisy i osoby, które posiadały uregulowany status, nagle stały się nielegalnymi imigrantami.

Według szacunków w Iranie mieszka od trzech do nawet sześciu milionów Afgańczyków, wielu z nich nie ma uregulowanego statusu. Często wykonują niskopłatne prace na budowach czy w sklepach.