Blisko pół miliona zakażonych w Iranie

Łącznie od wybuchu pandemii COVID-19 stwierdzono w Iranie 453 637 zakażeń koronawirusem. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł w ciągu doby o 207 (do 25 986).

Koronawirus rozprzestrzenia się we wszystkich 31 prowincjach kraju, ale prezydent Hasan Rowhani zakomunikował w zeszłym tygodniu, że pomimo rosnącej liczby przypadków, nie planuje wprowadzenia całkowitej kwarantanny.

Ostrzeżenia urzędników do spraw zdrowia

Irańscy urzędnicy do spraw zdrowia wielokrotnie ostrzegali, że złagodzenie restrykcji może doprowadzić do wzrostu liczby infekcji. Tłumaczyli, że sankcje, które zostały ponownie nałożone w 2018 roku po wycofaniu się USA z umowy nuklearnej Iranu z sześcioma mocarstwami z 2015 roku ograniczyły zdolność Teheranu do zwalczania pandemii.