Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Kwestie nierozwiązywalne" w sporze z USA. Chamenei: nie ugniemy się

Ali Chamenei
Irański program atomowy (wideo archiwalne)
Źródło: Reuters Archiwum
Ajatollah Ali Chamenei, najwyższy duchowo-polityczny przywódca Iranu przekazał, że Teheran nie ugnie się pod presją Waszyngtonu w sprawie programu nuklearnego. - Biorąc pod uwagę prawdziwy cel Ameryki, jakim jest wrogość wobec Iranu, te kwestie są nierozwiązywalne - dodał.

- Chcą, aby Iran był posłuszny Ameryce. Nasz naród całą mocą przeciwstawi się tym, którzy mają tak błędne oczekiwania - oświadczył Chamenei cytowany przez państwowe media.

Ajatollah tym samym odrzucił apele umiarkowanych polityków Teheranu o podjęcie bezpośrednich negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi, twierdząc, że wrogości Waszyngtonu nie da się przezwyciężyć drogą rozmów - relacjonował portal Iran International.

Chamenei o "nierozwiązywalnych kwestiach"

- Ci, którzy pytają, dlaczego nie negocjujemy bezpośrednio ze Stanami Zjednoczonymi i nie rozwiążemy tych problemów, są powierzchowni, bo rzeczywistość jest inna - powiedział Chamenei podczas spotkania ze swoimi zwolennikami w Teheranie. - Biorąc pod uwagę prawdziwy cel Ameryki, jakim jest wrogość wobec Iranu, kwestie te są nierozwiązywalne - dodał.

Chamenei zapewnił, że Iran jest gotów do "wykorzenienia z regionu wroga (Izraela - red.), który nam przeszkadza, zaś to, co robią dziś dzielni mieszkańcy Jemenu, jest właściwą drogą". Jemeńscy rebelianci Huti ostrzeliwują Izrael i atakują cywilne statki przepływające szlakiem na Morze Czerwone w kontrolowanym przez nich rejonie.

Ali Chamenei
Ali Chamenei
Źródło: PAP/EPA/IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE / HANDOUT

Rozmowy w sprawie programu nuklearnego

Komentarze ajatollaha Alego Chameneiego pojawiły się po tym, jak Iran i mocarstwa europejskie zgodziły się w piątek na wznowienie rozmów mających doprowadzić do negocjacji w sprawie ograniczenia prac Teheranu nad wzbogacaniem uranu. Państwa europejskie i USA sądzą, że Iran pracuje nad rozwojem broni jądrowej. Teheran zapewnia, że jest zainteresowany wyłącznie pokojowym zastosowaniem technologii nuklearnych, ale wzbogaca uran do poziomu wielokrotnie wyższego niż nadający się do jakichkolwiek cywilnych celów.

Francja, Wielka Brytania i Niemcy oświadczyły, że mogą ponownie aktywować sankcje ONZ wobec Iranu, jeśli Teheran nie wróci do rokowań. Iran zawiesił negocjacje nuklearne ze Stanami Zjednoczonymi, gdy w czerwcu Izrael i USA zbombardowały kluczowe obiekty nuklearne w trakcie 12-dniowej wojny - przypomniała agencja Reutera.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE / HANDOUT

Udostępnij:
TAGI:
IranAjatollah Ali ChameneiUSAIzraelIrański program atomowy
Czytaj także:
Nocą drogi zrobią się śliskie od deszczu
To będzie kolejna chłodna noc
METEO
imageTitle
Poddała mecz po 24 minutach. Widok przyprawia o dreszcze
EUROSPORT
Australia i prawo dotyczące mediów społecznościowych
Social media zakazane dla dzieci w Australii
Ada Wiśniewska
Suski: minister opowiada, że deszcz pada i drony też spadają. Na co się nabrał?
FAŁSZSuski: minister mówi, że deszcz pada i drony też spadają. Na co się nabrał?
Michał Istel
imageTitle
Magda Linette nad przepaścią
RELACJA
Sana. Stolica Jemenu zbombardowana przez Izrael
Izrael zaatakował stolicę Jemenu. Zabici i ranni
Świat
Policja zatrzymała trzy osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Policja szuka 26-latka po ataku w Gorzowie Wielkopolskim
Lubuskie
Nawałnica, burze
Gdzie jest burza? Wciąż grzmi w części kraju
METEO
imageTitle
Wielki wyczyn Vingegaarda. Nie zatrzymała go nawet kraksa
EUROSPORT
Część klifu runęła do wody
Fragment klifu runął do morza. Zobacz nagranie
METEO
pap_20231221_1LV
Cenckiewicz ma dostęp do tajnych materiałów? Zawiła odpowiedź Boguckiego
Polska
Egzaminowana kobieta była pijana
Egzaminator wyczuł alkohol. Zanim zdobyła prawo jazdy, dostała trzyletni zakaz
Szczecin
imageTitle
Filippo Baroncini wybudzony ze śpiączki
EUROSPORT
Jeżdżą autami po wyschniętym stawie
Staw wysechł, właściciele terenówek zaczęli rozjeżdżać dno
WARSZAWA
Generał Keith Kellogg otrzymał z rąk Wołodymyra Zełenskiego ukraińskie odznaczenie państwowe
Człowiek Trumpa w Kijowie. Zełenski wręczył mu order
Świat
Wichury we Włoszech
Sztab kryzysowy, połamane drzewa, utrudnienia na kolei
METEO
Doprowadzenie podejrzanego
Obezwładnił nożownika z Chorzowa. "Myślałem, że mi serce z klaty wyskoczy"
Katowice
Nastolatka aresztowana za wejście do baru po godzinie 17? Internauci w szoku, rzeczywistość jest inna
FAŁSZNastolatka aresztowana za wejście do baru po godzinie 17? Internauci w szoku
Gabriela Sieczkowska
Ataki hakerskie
Polska głównym celem. Wyprzedziliśmy Ukrainę i Izrael
BIZNES
Ulewny deszcz
Tu ma mocno padać. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Trener Igi Świątek mówi o dużej przemianie tenisistki
EUROSPORT
Miał w schowku pod kierownicą butelkę i kieliszek
Zatrzymali motorowerzystę. Pod kierownicą miał butelkę i kieliszek
Lublin
Woody Allen skończył 81 lat
Legenda kina na moskiewskim festiwalu? Rosyjskie media o liście gości
Kultura i styl
Największe wrażenie pokazy robiły, gdy zrobiło się już ciemno
Festiwal Wiatru w Giżycku. Podziwiali akrobacje na niebie
Olsztyn
Wybuch butli z gazem w budynku wielorodzinnym
W mieszkaniu wybuchła butla z gazem, w środku było pięć osób
Opole
imageTitle
25. US Open Venus Williams. "To jest w moim DNA"
Najnowsze
Staranował bramki na A2, zginął
Ciężarówka staranowała bramki i stanęła w ogniu. Nagranie wypadku na A2
Lubuskie
Tajfun Kajiki
Planują ewakuację pół miliona ludzi, szykują się na "najgorszy scenariusz"
METEO
shutterstock_1823370539
Wnoszą do kawiarni drukarki, stawiają przegrody. "Musiałem zablokować dostęp do gniazdek"
BIZNES
Bus zderzył się z autem osobowym
Zderzenie busa z autem, jeden z kierowców pijany. Ranni
Białystok

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica