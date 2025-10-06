W runiach szkoły znaleziono kolejne ciała. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 54

Katastrofa szkoły z internatem w Indonezji. Trwa akcja ratunkowa Źródło: Reuters

Do tragedii doszło 29 września w islamskiej szkole z internatem, gdy podczas wylewania betonu w budynku zawalił się strop. W tym czasie wielu uczniów znajdowało się w środku na popołudniowej modlitwie.

Jak poinformowały w poniedziałek lokalne władze, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 54. Niedzielny bilans mówił o potwierdzonej śmierci 37 osób.

Wicedyrektor Narodowej Agencji ds. Poszukiwań i Ratownictwa Budi Irawan ocenił, że jest to najbardziej śmiercionośna katastrofa w Indonezji od początku roku.

Akcja poszukiwawcza trwa

Trzynaście osób wciąż uważa się za zaginione, a 104 zdołano uratować. Z uwagi na to, że od katastrofy minęły już 72 godziny, czyli czas, w którym prawdopodobieństwo uratowania zasypanych jest największe, rodziny zgodziły się na użycie ciężkiego sprzętu w celu przeszukiwania gruzów.

Wstępne ustalenia ekspertów sugerują, że do zdarzenia mogły przyczynić się wadliwe normy budowlane.

Na początku września trzy osoby zginęły, a dziesiątki zostały ranne na zachodzie Jawy w wyniku zawalenia się budynku, w którym znajdowała się sala modlitewna.

Położona w Azji Południowo-Wschodniej wyspiarska Indonezja jest krajem o największej populacji muzułmańskiej na świecie. Prawie 90 procent mieszkańców kraju - czyli około 240 milionów ludzi - to muzułmanie. W całym kraju działają dziesiątki tysięcy islamskich szkół i internatów.