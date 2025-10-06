Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

W runiach szkoły znaleziono kolejne ciała. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 54

Spod gruzów zawalonej szkoły w Sidoarjo wydobyto dotychczas 54 ciała
Katastrofa szkoły z internatem w Indonezji. Trwa akcja ratunkowa
Źródło: Reuters
Ratownicy znaleźli kolejnych 17 ciał w ruinach szkoły, która zawaliła się pod koniec września w miejscowości Sidoarjo na wschodzie indonezyjskiej wyspy Jawa. Kilkanaście osób pozostaje zaginionych.

Do tragedii doszło 29 września w islamskiej szkole z internatem, gdy podczas wylewania betonu w budynku zawalił się strop. W tym czasie wielu uczniów znajdowało się w środku na popołudniowej modlitwie.

Jak poinformowały w poniedziałek lokalne władze, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 54. Niedzielny bilans mówił o potwierdzonej śmierci 37 osób.

Zawalił się budynek szkoły. 91 osób uznano za zaginione
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zawalił się budynek szkoły. 91 osób uznano za zaginione

Wicedyrektor Narodowej Agencji ds. Poszukiwań i Ratownictwa Budi Irawan ocenił, że jest to najbardziej śmiercionośna katastrofa w Indonezji od początku roku.

Akcja poszukiwawcza trwa

Trzynaście osób wciąż uważa się za zaginione, a 104 zdołano uratować. Z uwagi na to, że od katastrofy minęły już 72 godziny, czyli czas, w którym prawdopodobieństwo uratowania zasypanych jest największe, rodziny zgodziły się na użycie ciężkiego sprzętu w celu przeszukiwania gruzów.

Wstępne ustalenia ekspertów sugerują, że do zdarzenia mogły przyczynić się wadliwe normy budowlane.

Spod gruzów zawalonej szkoły w Sidoarjo wydobyto dotychczas 54 ciała
Spod gruzów zawalonej szkoły w Sidoarjo wydobyto dotychczas 54 ciała
Źródło: PAP/EPA/BASARNAS/HANDOUT

Na początku września trzy osoby zginęły, a dziesiątki zostały ranne na zachodzie Jawy w wyniku zawalenia się budynku, w którym znajdowała się sala modlitewna.

Położona w Azji Południowo-Wschodniej wyspiarska Indonezja jest krajem o największej populacji muzułmańskiej na świecie. Prawie 90 procent mieszkańców kraju - czyli około 240 milionów ludzi - to muzułmanie. W całym kraju działają dziesiątki tysięcy islamskich szkół i internatów.

Dzieci modliły się, gdy szkoła runęła. Kilka dni po katastrofie wciąż szukają żywych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dzieci modliły się, gdy szkoła runęła. Kilka dni po katastrofie wciąż szukają żywych

Autorka/Autor: momo/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BASARNAS/HANDOUT

Udostępnij:
TAGI:
Indonezjakatastrofy
Czytaj także:
W specjalnych boksach ukryto 277 kilogramów narkotyków
Na paletach wino, a w skrytkach narkotyki. Prokuratura oskarża przemytników
Poznań
Flotylla w Gazie
Kolejni aktywiści z zatrzymanej flotylli wrócą do swoich krajów
Świat
imageTitle
"Szalony scenariusz". Mbappe oklaskiwał brata
EUROSPORT
Zderzenie autobusów w Słupsku
Zderzenie autobusów. Są ranni
Trójmiasto
Donald Trump
Tak Trump zamierza świętować swoje urodziny
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Możliwe masowe zwolnienia. Trump wskazuje winnych
BIZNES
imageTitle
Oto pierwsza rywalka Świątek w Wuhanie
EUROSPORT
Kabaret Hrabi
Co dalej? Kabaret Hrabi podjął decyzję po śmierci Joanny Kołaczkowskiej
Kultura i styl
Straż graniczna zlikwidowała nielegalny biznes Ukraińców
Organizowali transport obcokrajowców przez granicę. Nielegalny biznes zlikwidowany
Olsztyn
W piwnicach planowane są lokale gastronomiczne
Hrabia warzył w nim piwo, potem straszył przez pół wieku. Do browaru ma wrócić życie
Filip Czekała
Szymon Hołownia, Nowy Jork
Hołownia na Paradzie Pułaskiego: jesteście Polską
Polska
Niedźwiedź czarny
Rzadki atak niedźwiedzia. Turysta nie przeżył
METEO
lotnisko bagaz podroz samolot walizaka wakacje shutterstock_2060787821
Samolot opóźniony, bagaże nie doleciały. "Pięć dni walczę o odzyskanie swoich rzeczy"
WARSZAWA
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Ważny tydzień dla kredytobiorców
BIZNES
imageTitle
Majchrzak pokonany. Czołowy tenisista świata okazał się zbyt mocny
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
"Wszyscy równi wobec prawa". Będzie zawiadomienie na Ziobrę
Polska
imageTitle
Była gwiazda reprezentacji Meksyku aresztowana. Poważne zarzuty
EUROSPORT
pc
Kobosko "rozczarowany" decyzją Hołowni
Polska
Pożar w Toruniu
Wyskakiwali z okien. Podejrzany o podpalenie w areszcie
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Zobacz, jak grali kadrowicze tuż przed zgrupowaniem. O kogo musi martwić się Urban?
EUROSPORT
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Liczne zatrucia metanolem, są ofiary śmiertelne
Świat
krym 2
Seria ataków w Rosji i na Krymie. Dron koło Moskwy
Świat
Policja w Lizbonie
Walizka z niemal milionem euro przejęta w Lizbonie
Świat
Piosenkarz usłyszał zarzuty
Znany piosenkarz prowadził pod wpływem alkoholu. Ruch prokuratury
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Hiszpanie ostro o Lewandowskim. "Moment, by ustąpić miejsca innym"
EUROSPORT
Gavin Newsom
"Opinia publiczna nie może milczeć". Gubernator Kalifornii chce pozwać Trumpa
Świat
Skutki stresu pracowników odbijają się na działaniu całej firmy
Szykują kontrole. Niektóre firmy mogą nie przetrwać
BIZNES
alpy wlochy narty Madonna di Campiglio shutterstock_2573765673
Popularny kurort narciarski wprowadza dzienny limit
BIZNES
Dziesiątki zabitych w atakach Izraela
Dowódcy mają być gotowi. "Nie ma zawieszenia broni"
Świat
Silny wiatr
Trwa sztorm na Bałtyku. Mocno wieje na wybrzeżu
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica