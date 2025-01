Stanowy departament zdrowia publicznego poinformował w oświadczeniu, że jedna osoba zmarła w mieście Solapur, a 16 hospitalizowanych osób jest obecnie podłączonych do respiratorów. Do tej pory w Maharasztry odnotowano łącznie 101 przypadków GBS, większość z nich w mieście Pune i jego okolicach - podała agencja Reutera w poniedziałek. Pune oddalone jest o około 180 km od stolicy stanu i centrum finansowego Indii , Mumbaju.

"Obywatele nie powinni wpadać w panikę - stanowy departament zdrowia jest przygotowany do wdrożenia środków zapobiegawczych i kontrolnych" - zaznaczono w oświadczeniu władz. Rzecznik indyjskiego ministerstwa zdrowia przekazał, że rząd wysłał siedmioosobowy zespół do Pune, aby ocenić sytuację w miejscu pojawienia się ogniska choroby.

Nowe ognisko rzadkiej choroby

Według Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ) w przypadku GBS "czynnik sprawczy nie jest w pełni zrozumiały", ale "większość przypadków jest następstwem zakażenia wirusem lub bakterią". Wśród najczęstszych czynników ryzyka wymienia się bakterię Campylobacter jejuni, występującą np. w odchodach zwierząt, która wywołuje ostre zapalenie żołądka i jelit. Avinash Bhondwe zauważa, że wzrost liczby przypadków może mieć związek z faktem, iż na wybranych obszarach w regionie Pune woda pitna miesza się ze ściekami, co prowadzi do zanieczyszczenia.

Czym jest Zespół Guillaina-Barrégo - objawy

WHO podaje, że GBS jest rzadką chorobą, która może wystąpić w każdym wieku, ale częściej dotyka osób dorosłych i mężczyzn. Pierwsze objawy Zespołu Guillaina-Barrégo obejmują osłabienie lub mrowienie. Zwykle zaczynają się w nogach i mogą rozprzestrzeniać się na ramiona i twarz. W postaciach cięższych może dojść do porażenia kończyn, zaburzeń oddychania na skutek osłabienia mięśni oddechowych, zaburzeń połykania, mówienia, porażenia mięśni twarzy. Trudności w oddychaniu mogą wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej. U osób z osłabionym układem odpornościowym zespół może wywoływać paraliż, a w skrajnych przypadkach śmierć.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie podaje na swojej stronie, że umiera ok. 5 proc. chorych, ok. 75 proc. wraca do całkowitej sprawności, a u ok. 20 proc. po zakończeniu leczenia może utrzymywać się mrowienie kończyn czy osłabienie siły mięśniowej. Wystąpienie objawów choroby "dość często" poprzedzone jest infekcją górnych dróg oddechowych bądź układu pokarmowego - wskazuje krakowski szpital.