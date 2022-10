Moment zawalenia się mostu wiszącego w Indiach. Nagranie

Nagranie z monitoringu uchwyciło moment zawalenia się mostu wiszącego w mieście Morbi w Indiach. Widać na nim kołyszący się most i stojących na nim ludzi. W pewnym momencie podtrzymujące przeprawę liny pękają. Świadkowie informowali, że na kładce znajdowało się wiele dzieci. Reuters podał, że liczba ofiar śmiertelnych wypadku wzrosła do 134.

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę w mieście Morbi w indyjskim stanie Gudźarat. Na nagraniu z monitoringu widać osoby stojące na kładce bujającego się mostu nad rzeką Machchu. Kładka się kołysze. W pewnym momencie podtrzymujące go liny zrywają się z jednej strony, a ludzie wpadają do wody.