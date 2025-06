Ogon rozbitego samolotu pasażerskiego na dachu domu studenckiego w Ahmadabadzie Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Indyjska stacja CNN News18 poinformowała, że wtorkowy lot Air India z Ahmadabadu do Londynu został odwołany z "przyczyn operacyjnych".

Według serwisu FlightRadar24 lot miał być obsługiwany przez samolot Boeing 787 Dreamliner.

Informację o odwołaniu lotu potwierdził rzecznik linii lotniczych, cytowany przez dziennik "Hindustan Times", który zaprzeczył jednak, by powodem były problemy techniczne. "Lot AI159 z Ahmadabadu do Gatwick został dziś odwołany z powodu niedostępności samolotu, wynikającej z ograniczeń (dotyczących) przestrzeni powietrznej i dodatkowych kontroli zapobiegawczych, prowadzących do dłuższego niż zwykle czasu oczekiwania na samolot, a nie z powodu jakichkolwiek usterek technicznych" - przekazał rzecznik.

Problemy linii Air India

Media zwracają uwagę, że od czasu katastrofy z 12 czerwca linie Air India są wnikliwie kontrolowane i zmagają się z serią incydentów. Wtorkowe połączenie planowano jako drugi rejs na trasie z Ahmadabadu do Londynu od czasu ubiegłotygodniowej katastrofy.

Wcześniej w tym tygodniu samolot Air India lecący z Hongkongu do Delhi zawrócił z powodu usterki technicznej. We wtorek rano pasażerowie lotu z San Francisco do Mumbaju musieli opuścić pokład po wykryciu problemu z silnikiem w trakcie międzylądowania w Kalkucie. Inne zdarzenia dotyczyły m.in. odwołania rejsu z Mumbaju do Ahmadabadu, gdy okazało się, że załoga przekroczyła dopuszczalny czas pracy.

Katastrofa Dreamlinera w Indiach

Obecnie śledczy analizują dane z czarnych skrzynek Boeinga 787-8 Dreamliner linii Air India, który rozbił się 12 czerwca tuż po starcie z lotniska w Ahmadabadzie. Samolotem lecącym do Londynu podróżowały 242 osoby, w tym 230 pasażerów: 169 obywateli Indii, 53 Wielkiej Brytanii, siedmioro Portugalii oraz jeden obywatel Kanady. Tylko jedna osoba przeżyła katastrofę samolotu, który uderzył w hostel i stołówkę uczelni medycznej, powodując śmierć kolejnych osób na ziemi.

Po katastrofie przewoźnik Air India zmienił numerację trasy z AI171 na AI159.