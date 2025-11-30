Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

146 ofiar śmiertelnych pożaru wieżowców w Hongkongu

Pożar wieżowców w Hongkongu
Mieszkańcy Hongkongu składają kwiaty i szukają bliskich po pożarze
Źródło: Reuters
Wzrosła liczba ofiar pożaru siedmiu wieżowców w Hongkongu, po znalezieniu kolejnych ciał. Był to najtragiczniejszy pożar w mieście od dziesięcioleci.

W niedzielę agencja Reuters podała, powołując się na komunikat władz, że po znalezieniu kolejnych ciał w spalonych wieżowcach liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła 146.

Agencja Associated Press zacytowała szefa jednostki policyjnej, zajmującej się identyfikacją ofiar, który powiedział, że co najmniej 100 osób po pożarze uważa się za zaginione.

Służby, jak dotąd, przeszukały cztery z siedmiu spalonych wieżowców.

Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: PAP/EPA/LEUNG MAN HEI
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Źródło: PAP/EPA/LEUNG MAN HEI
Trwa walka z pożarem, który wybuchł w środę w kompleksie wieżowców w Hongkongu
Trwa walka z pożarem, który wybuchł w środę w kompleksie wieżowców w Hongkongu
Źródło: Reuters
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Źródło: PAP/EPA/LEUNG MAN HEI
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Źródło: PAP/EPA/LEUNG MAN HEI
Pożar wybuchł w kompleksie ośmio 31-piętrowych wieżowców
Pożar wybuchł w kompleksie ośmio 31-piętrowych wieżowców
Źródło: Tyrone Siu / Reuters / Forum
Płonie kompleks wieżowców w Hongkongu. Są ofiary
Płonie kompleks wieżowców w Hongkongu. Są ofiary
Źródło: Tyrone Siu / Reuters / Forum
Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: LEUNG MAN HEI/EPA/PAP
Pożar wybuchł w środę w północnej dzielnicy Hongkongu w kompleksie budynków Wang Fuk Court
Pożar wybuchł w środę w północnej dzielnicy Hongkongu w kompleksie budynków Wang Fuk Court
Źródło: Reuters
Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: LEUNG MAN HEI/EPA/PAP
Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: LEUNG MAN HEI/EPA/PAP
Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: LEUNG MAN HEI/EPA/PAP
Wokół części budynków rozstawione są bambusowe rusztowania
Wokół części budynków rozstawione są bambusowe rusztowania
Źródło: Reuters
Wang Fuk Court przed rozpoczęciem remontu
Wang Fuk Court przed rozpoczęciem remontu
Źródło: Google Maps

Niezależna Komisja ds. Walki z Korupcją powołała specjalną grupę do przeanalizowania projektu renowacji osiedla o wartości 330 milionów dolarów hongkońskich (ponad 40 milionów dolarów). Śledczy podejrzewają, że doszło do korupcji przy przetargach.

Wstępne ustalenia wskazują, że ogień, który pojawił się w środę po południu na rusztowaniu jednego z budynków, rozprzestrzenił się błyskawicznie przez łatwopalny styropian osłaniający szyby wind oraz siatki ochronne na bambusowych rusztowaniach. Ogień zajął w sumie siedem z ośmiu wysokościowców kompleksu Wang Fuk Court, zamieszkanego przez ponad 4,6 tysiąca osób.

Uwięzieni w "piekle". Tak powstała płonąca pułapka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Uwięzieni w "piekle". Tak powstała płonąca pułapka

Aleksandra Sapeta

Władze zapowiedziały, że rozważą wprowadzenie obowiązku zastąpienia rusztowań bambusowych metalowymi konstrukcjami w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Hongkong jest jednym z najgęściej zaludnionych miast świata i znajduje się tam bardzo wiele drapaczy chmur. Dzielnica Tai Po, w której doszło do pożaru, jest zamieszkana przez około 300 tysięcy osób.

Skutki pożaru wieżowców w Hongkongu
Skutki pożaru wieżowców w Hongkongu
Źródło: PAP/EPA/MAY JAMES

Autorka/Autor: tas/akw

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA

Udostępnij:
TAGI:
ChinyHongkong
Czytaj także:
Auto dachowało
Auto dachowało, ranny kierowca trafił do szpitala
Szczecin
praca biuro shutterstock_2572543283
Zmiany dla pracowników. "To byłby prawdziwy przewrót kopernikański"
BIZNES
Ocieplenie i odwilż
Idzie zmiana. "Zimowy epizod przejdzie do historii"
METEO
Wypadek pod Warszawą
Zderzenie pod Warszawą, ranni byli zakleszczeni w aucie
WARSZAWA
Do katastrofy śmigłowca Robinson R44 doszło na Podkarpaciu
Dwaj mężczyźni zginęli w katastrofie śmigłowca. Byli ze sobą spokrewnieni
Rzeszów
imageTitle
Poranne problemy w Ruce. Kwalifikacje odwołane
EUROSPORT
Seniorka została odnaleziona w stawie w Nowym Lublińcu
Zaginioną seniorkę odnaleźli w stawie
Rzeszów
Śmiertelny wypadek w Krzywiźnie
Tragiczny wypadek na Opolszczyźnie, nie żyje 66-latek
Opole
Open'er 2025
Quo vadis, letnie festiwale? Co nas czeka w przyszłym roku
Martyna Nowosielska-Krassowska
Black Friday
Ruch wzrósł o 800 procent. Padł rekord
BIZNES
noworosyjsk port rosja shutterstock_1991073257
Ukraińcy atakują kluczowy port. Kazachstan grozi konsekwencjami
Świat
imageTitle
Inter Miami zagra o mistrzostwo. Messi wyprzedził Puskasa
EUROSPORT
Rowery Veturilo
Rowery Veturilo znikają z ulic. Kończy się tegoroczny sezon
WARSZAWA
Donald Tusk
Stopnie alarmowe w Polsce. Jest decyzja premiera
BIZNES
imageTitle
Przełamanie Mavericks. Bohaterem fenomenalny 18-latek
EUROSPORT
Świerk pospolity (Picea abies)
Zagrażają im korniki. Za 10 lat może ich tu nie być
METEO
Na miejscu była policja (zdjęcie ilustracyjne)
Zabarykadował się z partnerką i półtorarocznym dzieckiem. Policja weszła siłowo do mieszkania
Kraków
imageTitle
Perfekcyjny bilans. O której dziś drugi mecz Polek na mistrzostwach świata?
EUROSPORT
Ty śpisz, a mózg? Zwalnia, przyspiesza i sprząta
Śpij długo i głęboko. Mózg ci podziękuje
"BYŁ SOBIE MÓZG"
imageTitle
Niecodzienny obrazek po meczu Barcelony. "Niepokojąca rozmowa"
EUROSPORT
Kontrowersyjna kampania w transporcie publicznym
W miejskiej kampanii pasażer z głową świni jest otyły, brudny i je. Organizacje społeczne interweniują
WARSZAWA
Mgła, wczesna jesień, poranek, zamglenie, Polska
Gdzie wciąż zalegają mgły i pada marznący deszcz
METEO
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w Lotto w górę
BIZNES
Tajscy mnisi sprzątają buddyjską świątynię po powodzi
Uszkodzona słynna świątynia. "Ludzie są pełni żalu i smutku"
METEO
Rosyjski pocisk RS-28 Sarmat (test z 20.04.2022)
Potężna broń Putina znów zawiodła. "Eksplodowała podczas testów"
Świat
Śmiertelny wypadek w powiecie garwolińskim
Uderzył w barierki, zginął na miejscu
WARSZAWA
Prezydent RP Karol Nawrocki
Nawrocki zmienia plany. Odwołuje spotkanie z Orbanem
Polska
27 min
Donald Tusk marsz 4. czerwca
Premiera"Ale my nie mamy tysiąca Tusków". Co teraz mówią ci, którzy za premierem krzyczeli najgłośniej?
Czarno na białym
Zakaz handlu w niedziele
Dwie duże zmiany w zakazie handlu
BIZNES
Zaśnieżone Chicago
Śnieżyca sparaliżowała miasto. Ponad tysiąc odwołanych i opóźnionych lotów
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica