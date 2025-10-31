Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Diaspora może przesądzić o wyniku wyborów w Holandii

Holandia czeka na ostateczny wynik wyborów
Demokraci 66 wygrywają wybory w Holandii
Źródło: Reuters
Zaledwie 15 tysięcy głosów dzieli socjalliberalną D66 i skrajnie prawicową PVV w wyścigu o zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w Holandii. O tym, kto zostanie największą partią i otrzyma mandat do rozpoczęcia negocjacji koalicyjnych, mogą przesądzić głosy holenderskich emigrantów.

Holenderska Rada Wyborcza Kiedraad poinformowała, że ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych poznamy najwcześniej w poniedziałek wieczorem. Powodem są wciąż napływające głosy pocztowe od Holendrów mieszkających za granicą.

To właśnie ta grupa - licząca około 135 tysięcy zarejestrowanych wyborców - może przesądzić, czy zwycięzcami zostaną socjalliberalni i proeuropejscy Demokraci 66 Roba Jettena, czy antyimigrancka Partia Wolności (PVV) Geerta Wildersa.

Holandia czeka na ostateczny wynik wyborów
Holandia czeka na ostateczny wynik wyborów
Źródło: LINA SELG/PAP/EPA

Spodziewany jest napływ około 90 tysięcy pakietów wyborczych od Holendrów mieszkających między innymi w Niemczech, Belgii i Francji, ale także w tak odległych krajach jak Singapur czy Nowa Zelandia. Wszystkie głosy trafiają do Hagi, gdzie są ręcznie sprawdzane i liczone przez pracowników komisji wyborczej.

Po przeliczeniu 99,7 procent głosów obie partie mają niemal identyczny wynik - po 26 mandatów i około 1,7 miliona głosów. Ostatnie godziny przynosiły minimalne zmiany: w nocy prowadziła D66, rano PVV, a po spłynięciu wyników z Amsterdamu D66 odzyskała prowadzenie o około 15 tysięcy głosów.

Demokraci 66 przed skrajnie prawicową Partią Wolności. Timmermans rezygnuje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Demokraci 66 przed skrajnie prawicową Partią Wolności. Timmermans rezygnuje

Lider D66 "chce jak najszybciej stworzyć stabilny rząd"

Choć różnica może nie wpłynąć na zmianę podziału mandatów, ma znaczenie symboliczne - największa partia otrzymuje tradycyjnie prawo do rozpoczęcia rozmów koalicyjnych.

Lider D66 Rob Jetten zapowiedział, że "chce jak najszybciej stworzyć stabilny rząd", natomiast Geert Wilders zaapelował o wstrzymanie wyznaczenia verkennera (zwiadowcy) do czasu podliczenia wszystkich głosów. Osoba ta jest odpowiedzialna za sprawdzenie, które partie są chętne do rozpoczęcia rozmów koalicyjnych.

W czasie poprzednich wyborów Holendrzy za granicą najchętniej głosowali na Zieloną Lewicę-Partię Pracy (GroenLinks-PvdA) - 28 procent, D66 zdobyła 10,5 procent, a PVV 6,3 procent. Jeśli trend się powtórzy, to właśnie diaspora może przechylić szalę zwycięstwa na korzyść D66 - po raz pierwszy w historii holenderskich wyborów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: LINA SELG/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Holandia
Czytaj także:
Zbigniew Ziobro
Czarzasty: to jest kronika zapowiedzianej śmierci
Polska
Wiceprezydent USA J.D. Vance
Wpis Trumpa "mówi sam za siebie". J.D. Vance pytany o testy broni
Świat
lekarz doktor mezczyzna shutterstock_181677458
L4 na nowych zasadach. Szefowie boją się nadużyć
BIZNES
imageTitle
Burza po kolejnej porażce Legii. "Poprosiłem o spotkanie z zarządem"
EUROSPORT
Potrącenie na torach
Tragedia na torach. Pociąg uderzył w samochód
Poznań
Apple iphone 17 premiera
Apple pokazało, jak radzi sobie nowy iPhone. Chiny kluczowe dla wyniku
BIZNES
Utrudnienia w ruchu na trasie S7
Przewrócona ciężarówka na S7. Utrudnienia
WARSZAWA
imageTitle
Już mają najlepszy start w historii. Spurs wyczyniają cuda
EUROSPORT
imageTitle
Nie wybaczą przekrętów. "Zła krew pozostała"
EUROSPORT
Hamas opóźnia przekazanie ciał zakładników
Hamas przekazał Izraelowi kolejne szczątki
Świat
imageTitle
Federacja okradziona przez własnych pracowników
EUROSPORT
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych na P+R Nadarzyn
Stworzyli listę kolejkową do publicznej ładowarki elektryków. Urzędnicy reagują
WARSZAWA
lotto S shutterstock_275295956
Kumulacja w Lotto rośnie
BIZNES
imageTitle
Światek w Rijadzie. Ekspert nie ma dobrych wieści
EUROSPORT
Władimir Putin
"Rosjanie mogą stworzyć kolejnego Putina"
Świat
Wiatr
Ranni, zerwane dachy, powalone drzewa. Ponad 1800 interwencji
METEO
Robert Telus
Telus pytany o mus owocowy z jego zdjęciem. "Kupiłem, zapłaciłem"
Polska
shutterstock_1659333808
"To moda" to naprawdę okropne, okrutne stwierdzenie
Justyna Suchecka, Maria Mikołajewska
Moskwa, Rosja
Kreml uderza w dziennikarki. Jedna na liście, druga poszukiwana
Świat
Donald Trump
"Najniższy limit w historii". Decyzja Trumpa
Świat
JetBlue samolot
Samolot nagle stracił wysokość, są ranni
Świat
Patryk M.
"Wielki Bu" chce azylu, Ziobro u Orbana, Matecki oskarżony
Polska
Pogodna aura
Pogoda dopisze, na termometrach do 14 stopni Celsjusza
METEO
54 min
pc
Wyłączyli serwery, gra nie istnieje. Czy da się powstrzymać zabijanie gier?
Czas przyszły
20251030AA_IJ2864
Udany rewanż Pogoni. Legia nie obroni Pucharu Polski
EUROSPORT
38 min
superwizjer polacy w ukrainie
PremieraKamera "Superwizjera" na pierwszej linii frontu. Tak walczą Polacy przeciw Rosji
Superwizjer
imageTitle
"Jesteś klaunem". Była liderka rankingu w ostrym sporze
EUROSPORT
Donald Tusk
"Albo w areszcie, albo w Budapeszcie". Krótki wpis Tuska, riposta Ziobry
Polska
imageTitle
Sama przeciwko wszystkim. Jędrzejczak w sprawie Rosjan i Białorusinów
EUROSPORT
Piotr Wielgomas
Właściciel gruntu pod CPK: nie wiedziałem, że są tam planowane inwestycje strategiczne
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica