Kamera uchwyciła moment uderzenia pociągu w ciężarówkę Źródło: ProRail

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło około godziny 11 w czwartek. Ciężarówka przewożąca owoce wjechała na przejazd kolejowy. Jej kierowca - co widać na nagraniu - zaczął się jednak cofać po przejechaniu go niemal w całości. Wtedy pojawił się sygnał i rogatki zaczęły opadać. Próbując manewrować w tył i przód, nie mógł wybrać kierunku i - jak zdaje się wskazywać nagranie - wahał się, czy złamać opuszczony już szlaban. Ostatecznie nie zdążył opuścić przejazdu. Z impetem uderzył w niego pociąg, który natychmiast się wykoleił.

Pięć osób, w tym kierowca, zostało rannych - o dziwo tylko lekko. Równocześnie okazało się, że uszkodzenia infrastruktury są na tyle poważne, że ich naprawa może potrwać kilka dni. Musi zostać wymieniony około kilometr torów - przekazała holenderska firma ProRail, która zarządza siecią kolejową kraju.

Ze składu zostało ewakuowanych około 400 osób. ProRail i holenderskie władze przypominają kierowcom, żeby nie wahali się wyłamać barierek, kiedy utkną na przejeździe kolejowym.