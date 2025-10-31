Logo strona główna
Świat

Co robił kierowca tira? Wstrząsające nagranie z Holandii

Kamera uchwyciła moment uderzenia pociągu w ciężarówkę
Kamera uchwyciła moment uderzenia pociągu w ciężarówkę
Źródło: ProRail
Pociąg uderzył w ciężarówkę na przejeździe kolejowym niedaleko miejscowości Meteren w Holandii. Pięć osób zostało rannych, skład się wykoleił, a naprawa torów może trochę potrwać.

Do zdarzenia doszło około godziny 11 w czwartek. Ciężarówka przewożąca owoce wjechała na przejazd kolejowy. Jej kierowca - co widać na nagraniu - zaczął się jednak cofać po przejechaniu go niemal w całości. Wtedy pojawił się sygnał i rogatki zaczęły opadać. Próbując manewrować w tył i przód, nie mógł wybrać kierunku i - jak zdaje się wskazywać nagranie - wahał się, czy złamać opuszczony już szlaban. Ostatecznie nie zdążył opuścić przejazdu. Z impetem uderzył w niego pociąg, który natychmiast się wykoleił.

Pięć osób, w tym kierowca, zostało rannych - o dziwo tylko lekko. Równocześnie okazało się, że uszkodzenia infrastruktury są na tyle poważne, że ich naprawa może potrwać kilka dni. Musi zostać wymieniony około kilometr torów - przekazała holenderska firma ProRail, która zarządza siecią kolejową kraju.

Ze składu zostało ewakuowanych około 400 osób. ProRail i holenderskie władze przypominają kierowcom, żeby nie wahali się wyłamać barierek, kiedy utkną na przejeździe kolejowym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pociąg uderzył w samochód
Tragedia na torach. Pociąg uderzył w samochód
Poznań
Wiadukt na ul. Chełmżyńskiej otwarty
"Bez rogatek, bez korków, bez czekania". Nowy wiadukt otwarty
WARSZAWA
Z auta odpadło koło na przejeździe kolejowym
W aucie odpadło koło. Dramatyczna akcja na torowisku. Nagranie
Katowice

Autorka/Autor: fil

Źródło: ProRail, gld.nl

Źródło zdjęcia głównego: ProRail

