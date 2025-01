Na Teneryfę dotarła pierwsza w tym roku łódź z migrantami

Do miejscowości Las Galletas na Teneryfie dotarła w środę łódź, na której było 60 migrantów. Służby ratunkowe przekazały, że dwie osoby zmarły. To pierwsza taka sytuacja w 2025 roku - zaznacza dziennik "El Mundo". W ubiegłym roku do Hiszpanii przybyło w sumie ponad 60 tysięcy migrantów.