Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Służby w siedzibie partii rządzącej

|
GettyImages-2278412839
Policja w Hiszpanii. Wideo archiwalne
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Diego Radames/EuropaPress/GettyImages
Funkcjonariusze Gwardii Cywilnej w środę rano weszli do madryckiej siedziby rządzącej Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) premiera Pedro Sancheza. Szukają dowodów w sprawie nielegalnego finansowania osób związanych z partią - podała agencja EFE.

Informację o wejściu na teren siedziby PSOE agentów Centralnej Jednostki Operacyjnej potwierdził agencji Reutera rzecznik prasowy Gwardii Cywilnej. Nie ujawnił jednak żadnych szczegółów operacji, gdyż postępowanie jest objęte tajemnicą. Według agencji służby działają w oparciu o wniosek sądowy o udostępnienie informacji. W odróżnieniu od zwykłego przeszukania, wymaga on uprzedniego powiadomienia i dotyczy konkretnie wskazanych rzeczy.

Władze PSOE "zachowują spokój"

Tymczasem władze partii zapewniają, że zachowują spokój i w pełni współpracują z organami śledczymi. Montse Minguez, rzeczniczka PSOE i deputowana do hiszpańskiego parlamentu podkreślała w Radiu Catalunya, że wszelkie żądane informacje zostaną przekazane odpowiednim służbom.

Przedstawiciele mediów przed krajową siedzibą PSOE w Madrycie. W środę weszli tam agenci Centralnej Jednostki Operacyjnej Gwardii Cywilnej.
Przedstawiciele mediów przed krajową siedzibą PSOE w Madrycie. W środę weszli tam agenci Centralnej Jednostki Operacyjnej Gwardii Cywilnej.
Źródło zdjęcia: Diego Radames/EuropaPress/GettyImages

To nie jedyny skandal, jakiemu musi stawić czoła partia Sancheza. W ubiegłym tygodniu sąd orzekł, że były socjalistyczny premier i bliski sojusznik Sancheza, Jose Luis Rodriguez Zapatero, jest objęty śledztwem w sprawie kierowania siatką handlu wpływami i prania pieniędzy.

Źródło: PAP, Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
58 min
pc
Sprytny gracz czy anioł stróż Wałęsy?
Tajemnice III RP
57 min
pc
Szykulska: Starość bywa urocza, tylko się kończy. Strasznie chciałabym pożyć
Piotr Jacoń
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
Tajemnice III RP
Udostępnij:
Tagi:
HiszpaniaPolicja
Adam Michejda
Adam Michejda
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Jarosław Kaczyński
Kaczyński skomentował decyzję prezydenta
starsza osoba emeryt emerytka sypialnia lozko shutterstock_2280880799
Wstydliwa przypadłość? Problem może dotyczyć dwóch i pół miliona Polaków
Zdrowie
pap_20150609_0US
Jest kolejny areszt w sprawie fałszywych alarmów
Maciej Duda, Kuba Koprzywa
Na miejscu pracują służby (zdjęcie ilustracyjne)
"Kontaktowali się przez internet, mieli swoją hierarchię". Kto za tym stał?
Włodzimierz Czarzasty
"Jajko z niespodzianką" wraca do prezydenta. Czarzasty zdecydował
Wjechała pod pociąg mimo STOP
Wjechała w jadący pociąg, w aucie były dzieci. Nagranie
Opole
Konkret_nie ruszać Automat kaucyjny do zwrotu butelek
"Fiskus idzie po butelki". Ministerstwo wyjaśnia
Zuzanna Karczewska
Donald Tusk
Tusk zabrał głos. "Pójdziecie siedzieć"
Polska
Marcin Romanowski
To tam może przebywać Romanowski. Ustalenia służb
Polska
Korea Starbucks Protest
Klienci tłuką kubki, podpalają logo firmy. Miliarder próbuje ratować sytuację
Sekretarz zdrowia USA, Robert F. Kennedy Jr
"Typowy dzień na Florydzie". Sekretarz zdrowia opublikował nagranie
Świat
12995532
Nie pomógł nawet papież. Ferrari zalicza spadki po premierze
BIZNES
Amerykanie zachwycają się polskim kompotem
Infuencerki odkryły kompot. "Za jakiś czas trafi do Polski jako trend premium"
Polska
opera narodowa warszawa - BOKEH STOCK shutterstock_1589246212
Zamieszanie z biletami w operze. Widzowie są oburzeni
WARSZAWA
Burza
Gdzie jest burza? Coraz silniej pada, ryzyko dużego gradu
METEO
Młoda samica delfina zwyczajnego osiedliła się u wybrzeży miasta Saint-Jean-de-Luz we Francji
Została wykluczona ze stada, szuka kontaktu z ludźmi. Eksperci są zaniepokojeni
METEO
kobieta kasjerka sklep shutterstock_2764373869
Dorabianie do emerytury. Od 1 czerwca nowe limity
BIZNES
Rafał Trzaskowski
Rafał Trzaskowski ujawnił swój majątek
WARSZAWA
syria damaszek shutterstock_2586758907
Odkryto tajny program broni chemicznej. Zatrzymano 18 Syryjczyków
benzyna dystrybutor stacja shutterstock_2745499301
Tyle będzie kosztowało paliwo w czwartek
BIZNES
Potrącił 72-letnią kobietę na chodniku i uciekł
Cofał, potrącił kobietę i uciekł. Nagranie
Katowice
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty zlecił kontrolę w biurach Ziobry i Romanowskiego
Polska
Pijany kierowca doprowadził do trzech kolizji
Pijany skasował trzy auta w kilka minut. Straci samochód i prawo jazdy
WARSZAWA
Ośmiornica
"Nigdy czegoś takiego nie widziałam"
METEO
PLAC
Skandal w Paryżu i fala zatrzymań. "Jedna z matek zaalarmowała władze"
Świat
Marcin Kierwiński
Szef MSWiA: to są młode osoby
Koszary Kantonistów na wizualizacjach
"Odwrócą" zabytkowy budynek w Łazienkach
WARSZAWA
imageTitle
Pierwsza piłka meczowa wykorzystana. Świątek gra dalej
EUROSPORT
Keir Starmer
"Największy od pokolenia krok naprzód". Brytyjski premier o traktacie z Polską
Protesty w Meksyku
"11 czerwca zatrzymamy mundial"
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica