Świat

Oszuści podszywają się pod następczynię tronu

Hiszpania. Księżniczka Eleonora
Księżniczka Eleonora wypłynęła w rejs w ramach szkolenia wojskowego   
Źródło: Reuters
Fundacja reprezentująca hiszpańską następczynię tronu, księżniczkę Eleonorę, ostrzega przed podszywającymi się pod nią oszustami. Wykorzystują oni sztuczną inteligencję, aby generować fałszywe nagrania z księżniczką i wyłudzać pieniądze.
Kluczowe fakty:
  • Już w 2024 roku gazeta "El Pais" opublikowała wyniki śledztwa dotyczące oszustów podszywających się pod hiszpańską księżniczkę Eleonorę.
  • Teraz w nagraniach na TikToku wygenerowana przez AI księżniczka Eleonora obiecuje użytkownikom wypłaty nawet tysięcy dolarów w zamian za początkową opłatę.
  • Przed oszustwami ostrzegła reprezentująca następczynię tronu fundacja.

Fundacja Księżniczki Asturii, która reprezentuje hiszpańską księżniczkę Eleonorę, twierdzi, że oszuści wykorzystują fałszywe profile i nagrania, by wyłudzać pieniądze.

W nagraniach na TikToku wygenerowana Eleonora obiecuje użytkownikom wypłaty nawet tysięcy dolarów w zamian za początkową wpłatę w wysokości kilkuset dolarów - relacjonuje brytyjski portal "Guardian". Kiedy użytkownik wniesie taką kwotę, oszuści domagają się kolejnej, a potem - znikają.

Księżniczka Eleonora
Księżniczka Eleonora
Źródło: Getty Images Europe

W ostrzeżeniu na temat oszustwa fundacja reprezentująca księżniczkę stwierdza, że nie oferuje tą drogą pomocy finansowej, dotacji na projekty, nie prowadzi loterii itd. "Podobnie Księżniczka Asturii nie oferuje pomocy finansowej za pośrednictwem fundacji, a wszelkie wiadomości lub profile sugerujące coś przeciwnego są fałszywe" - dodano.

Księżniczka Asturii Eleonora w wieku 19 lat
Księżniczka Asturii Eleonora w wieku 19 lat
Źródło: PAP/EPA/ROMAN RIOS

Śledztwo z 2024 roku

Podszywanie się przez oszustów pod księżniczkę nie jest nowym zjawiskiem - wykryto je już w grudniu 2024 roku, gdy śledztwo w tej sprawie przeprowadziła gazeta "El Pais". Wykazało ono, że wszystkie numery telefonów powiązane z oszustwem są zarejestrowane na Dominikanie. Jak poinformowała gazeta, niektóre z fałszywych nagrań zostały obejrzane ponad milion razy.

Gdy dziennikarze "El Pais" zgłaszali platformie TikTok skargi w związku z kradzieżą tożsamości księżniczki, otrzymywali odpowiedź: "Ustaliliśmy, że zgłoszona treść nie narusza naszych przepisów".

18-letnia księżniczka Eleonora złożyła przysięgę wierności konstytucji

Księżniczka Eleonora kończy 18 lat

Księżniczka Eleonora kończy 18 lat

Potencjalna królowa Hiszpanii

Eleonora, księżniczka Asturii (hiszp. Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz) to następczyni tronu Hiszpanii. Urodzona w 2005 roku jest najstarszą córką króla Hiszpanii, Filipa VI, oraz jego żony, królowej Letycji. Jeśli zostanie królową, to będzie pierwszą kobietą na hiszpańskim tronie od czasów Izabeli II, która rządziła krajem od 1833 do 1868 roku.

Księżniczka Eleonora w tym roku ukończy trzyletnie szkolenie wojskowe, które przygotowuje ją do roli naczelnego dowódcy.

Autorka/Autor: mart//az

Źródło: Guardian, Extradigital

Źródło zdjęcia głównego: Getty Images Europe

