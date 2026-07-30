Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tłumy migrantów dotarły do Ceuty. Rząd wysyła wojsko

|
Migranci na granicy Ceuty
Migranci przekroczyli granicę Maroka i hiszpańskiej Ceuty
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Reduan Dris
Rząd Hiszpanii ogłosił wysłanie jednostek wojskowych do Ceuty po tym, jak tysiące migrantów z Maroka przekroczyło tam w sposób niekontrolowany granicę. Władze hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej wezwały rząd do ogłoszenia stanu wyjątkowego. Wniosek ten został jednak odrzucony.

W czwartek tysiące migrantów z Maroka przekroczyło w sposób niekontrolowany granicę z Hiszpanią. Jak podała agencja EFE, w ostatnich dniach do Ceuty dotarło około dwóch tysięcy przybyszów, którzy opłynęli falochron, stanowiący morskie przedłużenie bariery granicznej.

Tego dnia służby wyłowiły z morza siedem ciał. W ciągu ostatnich 24 godzin znaleziono już 10 szczątków ludzkich, a od początku roku - 38 ciał migrantów, którzy zginęli w pobliżu Ceuty w czasie próby przedostania się z Maroka do Hiszpanii.

Klatka kluczowa-594746
Migranci dopłynęli do hiszpańskiej Ceuty
Źródło: Reuters

Na nagraniach z wybrzeża miasta widać migrantów płynących na dmuchanych kołach lub z płetwami. W hiszpańskich mediach pojawiły się też nagrania z momentu, w którym tłum migrantów przekracza granicę i wbiega do miasta.

Enklawa prosi o pomoc rząd

Hiszpański rząd ogłosił wysłanie wojska do Ceuty w związku z wydarzeniami w ostatnich dniach - przekazał portal publicznego nadawcy RTVE. Żołnierze będą wspierać funkcjonariuszy żandarmerii (Guardia Civil) w wykonywaniu działań, które mogą okazać się niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w mieście.

Wcześniej szef lokalnych władz Ceuty Jesus Vivas nazwał obecną sytuację "kryzysem humanitarnym i społecznym", wzywając rząd centralny do ogłoszenia stanu wyjątkowego i ustanowienia "jednego dowództwa" na szczeblu państwowym w celu opanowania sytuacji.

Rząd w Madrycie odrzucił jednak ten wniosek. Jak wyjaśnił resort spraw wewnętrznych, prawo nie przewiduje wprowadzenia takiego stanu w przypadku kryzysów migracyjnych. Ministerstwo zapewniło, że dysponuje zasobami dla zagwarantowania zarówno bezpieczeństwa i kontroli migracyjnej, jak i niezbędnej pomocy humanitarnej.

Tysiące emigrantów przekroczyło granicę w Ceucie w Afryce Północnej
Migranci na granicy Ceuty
Migranci na granicy Ceuty
Źródło zdjęcia: PAP/EPA
Migranci na granicy Ceuty
Migranci na granicy Ceuty
Źródło zdjęcia: PAP/EPA
Migranci na granicy Ceuty
Migranci na granicy Ceuty
Źródło zdjęcia: PAP/EPA
Migranci na granicy Ceuty
Migranci na granicy Ceuty
Źródło zdjęcia: PAP/EPA

Hiszpania i Maroko potwierdziły porozumienie w sprawie jak najszybszej repatriacji wszystkich osób, które niekontrolowanie przekroczyły granicę. Dziennik "El Pais" zauważył, że sytuacja przypomniała o kryzysie z 2021 roku, kiedy to co najmniej pięć tysięcy migrantów zdołało przedostać się do Ceuty w ciągu jednego dnia, omijając falochron. Wówczas władze Hiszpanii zdecydowały się wysłać na miejsce wojsko.

W piątek do Ceuty udadzą się premier Hiszpanii Pedro Sanchez oraz minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska, aby ocenić sytuację na miejscu oraz spotkać się z tamtejszymi władzami.

Premier Hiszpanii reaguje

Do zdarzeń odniósł się premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Zapewnił o "pełnym zaangażowaniu" rządu w przygotowanie "odpowiednich środków" i reakcji na sytuację. Jak dodał, w tej sprawie Madryt współpracuje z władzami Maroka. 

Źródło: Google Maps
Źródło: Reuters, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
HiszpaniaMaroko
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
GKS Katowice
Radość w Katowicach. GKS odwrócił losy dwumeczu
EUROSPORT
pap_20250530_1ZH
Musk wraca do politycznej gry. Szykuje wsparcie finansowe dla Republikanów
BIZNES
Raków Częstochowa
Raków bezlitosny na Malcie. Efektowny awans
EUROSPORT
Inwestor, giełda, broker, trader
Sztuczna inteligencja, realne straty. Fundusz byłego pracownika OpenAI wyprzedaje akcje
BIZNES
Burza, noc, piorun
Burze i upał. Tu alarmy mają najwyższy stopień
METEO
Spotkanie polityków na ulicy Nowogrodzkiej i Konopnickiej
"A może sos duński?". Plany z Konopnickiej, zapowiedź z Nowogrodzkiej
Kamila Grenczyn
Łoś na ulicach Jastarni
"Przyglądał się ludziom, zaglądał do sklepów"
METEO
Mężczyzna, mimo odebranych uprawnień i tego, że jeździ po alkoholu, wciąż wyjeżdża na ulice i powoduje kolejne wypadki
Mieszkańcy bali się tragedii. Sami zatrzymali drogowego recydywistę
"Uwaga!" TVN
FPF Tomczyk
"Nie miejmy złudzeń". Wiceszef MON o wybuchu rakiety
Polska
JAMIE DING, BEN AFFLECK, JIMMY KIMMEL
Ben Affleck wygrał milion dolarów. Na ten cel trafi cała wygrana
BIZNES
imageTitle
Wciąż bez Rosjan i Białorusinów. "Obawy dotyczące uczciwości sportowej"
EUROSPORT
Pożar w Wielkiej Brytanii
"Widzi się to we Francji i w Hiszpanii, a potem dzieje się to tutaj"
METEO
41 min
Przemysław Czarnek
"Gdyby nie ten rozłam, mogłoby być różnie z Czarnkiem"
W kuluarach
Wykorzystał rekwizyty w postaci 100 dolarów amerykańskich i oszukał pracowników placówki pocztowej.
Udało mu się wymienić pamiątkową studolarówkę, przyszedł z kolejnymi
Trójmiasto
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Generał Bieniek: system komunikacji nie został dopracowany
Polska
imageTitle
Koniec urlopu. Messi trenuje po mundialu
EUROSPORT
shutterstock_2170401227
"Proponujemy zmiany". Gigant chce likwidować kilkaset miejsc pracy
BIZNES
imageTitle
Skandal na ringu. "Rażące lekceważenie przepisów"
EUROSPORT
Słonie w Parku Narodowym Amboseli, Kenia
Ta substancja mogła zabić 15 słoni w Kenii
METEO
Strażnicy miejscy skontrolowali pustostan
"Wprowadzał się" do pustostanu, jego partnerka już tam była
WARSZAWA
Interwencja Straży Granicznej na lotnisku w Katowicach
Chciał lecieć do Egiptu, "zapomniał" o wyroku
Katowice
TARNAWA-KOLONIA MIEJSCE UPADKU NIEZIDETYFIKOWANEGO OBIEKTU
Sygnał z USA. "Traktujemy niezwykle poważnie"
Polska
Śmiertelne potrącenie w miejscowości Sokolniki
Mężczyzna zginął pod kołami ciągnika
WARSZAWA
Mercedes samochody
Mercedes wykrył usterkę. Auto może nie rozpoznać problemu
BIZNES
imageTitle
Po sukcesie cios dla kadry. Czołowy zawodnik wypada z gry na dłużej
EUROSPORT
Obrady Sejmu
Drodzy posłowie. Koszt utrzymania Sejmu wzrośnie o 21 procent
BIZNES
"Przemoc karmi się milczeniem" (zdj. ilustracyjne)
Dziewięciolatek w nocy na ulicy poprosił o pomoc
WARSZAWA
imageTitle
Trzęsienie ziemi w światowym futbolu. UEFA stawia FIFA ultimatum
EUROSPORT
Silna śnieżyca uwięziła turystów w argentyńskich Andach
Śnieżyca uwięziła ponad stu turystów
METEO
Potrącenie rowerzysty przy ulicy Sokola (zdjęcie ilustracyjne)
Rowerzysta potrącony na przejściu dla pieszych
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica