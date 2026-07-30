Świat Tłumy migrantów dotarły do Ceuty. Rząd wysyła wojsko Oprac. Aleksandra Sapeta |

Migranci przekroczyli granicę Maroka i hiszpańskiej Ceuty Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Reduan Dris

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W czwartek tysiące migrantów z Maroka przekroczyło w sposób niekontrolowany granicę z Hiszpanią. Jak podała agencja EFE, w ostatnich dniach do Ceuty dotarło około dwóch tysięcy przybyszów, którzy opłynęli falochron, stanowiący morskie przedłużenie bariery granicznej.

Tego dnia służby wyłowiły z morza siedem ciał. W ciągu ostatnich 24 godzin znaleziono już 10 szczątków ludzkich, a od początku roku - 38 ciał migrantów, którzy zginęli w pobliżu Ceuty w czasie próby przedostania się z Maroka do Hiszpanii.

Migranci dopłynęli do hiszpańskiej Ceuty Źródło: Reuters

Na nagraniach z wybrzeża miasta widać migrantów płynących na dmuchanych kołach lub z płetwami. W hiszpańskich mediach pojawiły się też nagrania z momentu, w którym tłum migrantów przekracza granicę i wbiega do miasta.

‼️ Las impactantes imágenes de cientos de inmigrantes entrando a pie a Ceuta a través de la frontera que une España y Marruecos



🔴 Sigue la última hora de la crisis migratoria aquí: https://t.co/tLk74LFRHu pic.twitter.com/TvXuMmCnjJ — Cadena SER (@La_SER) July 30, 2026 Rozwiń Migranci przekroczyli granicę Ceuty Źródło: X

Enklawa prosi o pomoc rząd

Hiszpański rząd ogłosił wysłanie wojska do Ceuty w związku z wydarzeniami w ostatnich dniach - przekazał portal publicznego nadawcy RTVE. Żołnierze będą wspierać funkcjonariuszy żandarmerii (Guardia Civil) w wykonywaniu działań, które mogą okazać się niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w mieście.

Wcześniej szef lokalnych władz Ceuty Jesus Vivas nazwał obecną sytuację "kryzysem humanitarnym i społecznym", wzywając rząd centralny do ogłoszenia stanu wyjątkowego i ustanowienia "jednego dowództwa" na szczeblu państwowym w celu opanowania sytuacji.

Rząd w Madrycie odrzucił jednak ten wniosek. Jak wyjaśnił resort spraw wewnętrznych, prawo nie przewiduje wprowadzenia takiego stanu w przypadku kryzysów migracyjnych. Ministerstwo zapewniło, że dysponuje zasobami dla zagwarantowania zarówno bezpieczeństwa i kontroli migracyjnej, jak i niezbędnej pomocy humanitarnej.

Tysiące emigrantów przekroczyło granicę w Ceucie w Afryce Północnej Migranci na granicy Ceuty Źródło zdjęcia: PAP/EPA Migranci na granicy Ceuty Źródło zdjęcia: PAP/EPA Migranci na granicy Ceuty Źródło zdjęcia: PAP/EPA Migranci na granicy Ceuty Źródło zdjęcia: PAP/EPA

Hiszpania i Maroko potwierdziły porozumienie w sprawie jak najszybszej repatriacji wszystkich osób, które niekontrolowanie przekroczyły granicę. Dziennik "El Pais" zauważył, że sytuacja przypomniała o kryzysie z 2021 roku, kiedy to co najmniej pięć tysięcy migrantów zdołało przedostać się do Ceuty w ciągu jednego dnia, omijając falochron. Wówczas władze Hiszpanii zdecydowały się wysłać na miejsce wojsko.

W piątek do Ceuty udadzą się premier Hiszpanii Pedro Sanchez oraz minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska, aby ocenić sytuację na miejscu oraz spotkać się z tamtejszymi władzami.

Premier Hiszpanii reaguje

Do zdarzeń odniósł się premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Zapewnił o "pełnym zaangażowaniu" rządu w przygotowanie "odpowiednich środków" i reakcji na sytuację. Jak dodał, w tej sprawie Madryt współpracuje z władzami Maroka.

El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta.



Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 30, 2026 Rozwiń Premier Hiszpanii o sytuacji na granicy Ceuty Źródło: X

Źródło: Google Maps