Dziecko zwisało z balustrady balkonu, pracownik budowlany ruszył na ratunek. Nagranie

Na nagraniu, które obiegło media w środę, widać chłopca siedzącego okrakiem na balkonowej balustradzie oraz słychać okolicznych mieszkańców krzyczących, aby dziecko wróciło do środka. Po chwili z okna sąsiedniego mieszkania wyskakuje mężczyzna i rusza na pomoc. Przesuwając się wzdłuż balustrady dociera do chłopca i pomaga mu wrócić na balkon.

Wyskoczył przez okno, by uratować dziecko

Mężczyzna z nagrania okazał się pochodzącym z Brazylii pracownikiem budowlanym, który właśnie kończył pracę w sąsiednim mieszkaniu. - O osiemnastej, kiedy wychodziłem, usłyszałem krzyki ludzi. Najpierw pomyślałem, że to może być bójka albo coś w tym rodzaju, bo w pobliżu jest bar i restauracja - relacjonował w rozmowie reporterem 29-letni Felipe David. - Wyglądam przez okno i widzę małego chłopca, do połowy po drugiej stronie balustrady, próbującego przełożyć drugą nogę. Nie zastanawiałem się, wyskoczyłem przez okno - dodał mężczyzna.

Dodał, że chociaż miał do przebycia "bardzo krótki odcinek", wydał mu się on "bardzo długi". - Wpatrywałem się w dziecko, żeby upewnić się, że jest spokojne, że się nie rusza. I w końcu udało mi się do niego dotrzeć - powiedział David. Jak zaznaczył, gdy chłopiec był już bezpieczny, pojawili się jego rodzice. - Byli bardzo przestraszeni. Jak się okazało, dziecko jest w spektrum autyzmu. Naprawdę niewiele brakowało, by wypadło - wskazał 29-latek. Dodał, że rodzice wyjaśnili, iż sześciolatek wymknął się na balkon, gdy oni spali. Sąsiedzi powiedzieli reporterom, że rodzina przyjechała do Alicante z Francji na wakacje.