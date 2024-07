Hiszpańska Guardia Civil poinformowała w poniedziałkowym oświadczeniu o odnalezieniu ciała młodego mężczyzny w pobliżu miejscowości Masca. Jak wyjaśniono, wedle "wstępnych ustaleń" wymieniona osoba uległa wypadkowi - spadła w "trudno dostępnym" terenie. Choć 19-letni Jay Slater nie został wymieniony z nazwiska, w oświadczeniu podano, że "wszelkie dowody" sugerują, iż znalezione szczątki należały do "młodego Brytyjczyka, który zaginął 29 dni temu". Guardia Civil dodała, że pełna identyfikacja zmarłego nie została jeszcze przeprowadzona. W nowym oświadczeniu służby nie podały, kiedy ciało zostało odnalezione i gdzie dokładnie dokonano odkrycia szczątków. Jednak reporter agencji Reutera przekazał, że Guardia Civil odnalazła ciało w poniedziałek rano. Reporter dodał, że rodzina zmarłego została o tym poinformowana, nim informacja trafiła do mediów.

Oświadczenie opublikowała również policja z brytyjskiego hrabstwa Lancashire. "Dziś (w poniedziałek) otrzymaliśmy powiadomienie od Guardia Civil o znalezieniu ciała mężczyzny i wszystko wskazuje na to, że jest to Jay Slater" - czytamy.

19-latek zaginął miesiąc wcześniej

Holenderska organizacja zapowiadała, że w trakcie poszukiwań będzie chciała wykorzystać między innymi psy i drony. - Bardzo zależało nam na przyjeździe i pokładamy nadzieję w psach oraz nas w nas samych - mówi BBC Marieke Krans, jedna z wolontariuszek Signi Zoekhonden, zapytana o szanse na odnalezienie Slatera po nieudanych poszukiwaniach władz. - Nasze psy są szkolone do znajdowania ludzi, żywych i martwych, a to niejedyne ich umiejętności. Potrafią szukać pod wodą i w górach - podkreśliła Krans. - Są naprawdę kreatywne, a to oznacza, że ​​możemy zrobić więcej. Pójdziemy tam, gdzie poprowadzą nas psy - dodała.