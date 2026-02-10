Historyczna chwila w NATO. Polak obejmie ważne stanowisko

Tusk: kto bardziej niż Polska zasługuje na pomoc NATO? Źródło: TVN24

Generał Wiesław Kukuła podkreślił, że to ważny dowód zaufania dla polskich wysiłków obronnych.

Do tej pory nie poinformowano, kto obejmie stanowisko. W aktywnej służbie w Wojsku Polskim jest obecnie dwóch czterogwiazdkowych generałów - Wiesław Kukuła oraz dotychczasowy przedstawiciel Polski w Komitetach Wojskowych NATO oraz UE - Sławomir Wojciechowski.

Polski generał zastąpi na stanowisku szefa JFC Brunssum Niemca, generała Ingo Gerhartza, który kieruje dowództwem od czerwca ubiegłego roku. Od ponad 20 lat dowódcami JFC Brunssum byli wyłącznie generałowie niemieccy lub włoscy.

Dowództwo w holenderskim Brunssum jest odpowiedzialne za obronność i działania wojsk Sojuszu w regionie Europy Środkowej. Podobne dowództwa, odpowiadające za bezpieczeństwo odpowiednio w regionie południowej Europy oraz na Atlantyku, funkcjonują w Neapolu (JFC Naples) oraz w Norfolk w amerykańskiej Virginii (JFC Norfolk).

Europa ma odgrywać silniejszą rolę w NATO

Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO admirał Giuseppe Cavo Dragone poinformował we wtorek o uzgodnieniu nowego podziału odpowiedzialności na najwyższych stanowiskach wojskowych w Sojuszu, w ramach którego europejscy sojusznicy będą odgrywać silniejszą rolę w wojskowym kierownictwie NATO.

