Świat

Błędy przy pacjencie z hantawirusem. Kilkanaście osób na kwarantannie

Radboud University Medical Center w Nijmegen, Holandia
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
W holenderskim szpitalu Radboud University Medical Center w Nijmegen doszło do błędów przy pobieraniu i przetwarzaniu krwi oraz postępowaniu z moczem pacjenta z hantawirusem. Zdecydowano o kwarantannie dla kilkunastu pracowników placówki.

Pacjent zakażony hantawirusem przebywa w szpitalu w Nijmegen od czwartku i jest izolowany. To członek załogi statku wycieczkowego MV Hondius, który w ubiegłym tygodniu został przewieziony do Holandii.

Jak poinformował szpital Radboud University Medical Center, wystąpiły nieprawidłowości dotyczące pobierania i przetwarzania krwi oraz postępowania z moczem pacjenta. Krew została przetworzona zgodnie ze standardową procedurą, choć w tym przypadku należało zastosować bardziej rygorystyczne zasady. Również przy utylizacji moczu w sobotę nie wykorzystano najnowszych międzynarodowych wytycznych.

Pracownicy szpitala na kwarantannie

Choć placówka podkreśla, że ryzyko zakażenia jest niewielkie, w związku z niezastosowaniem się do zaostrzonych procedur 12 pracowników szpitala trafiło na kwarantannę - podał w poniedziałek wieczorem holenderski portal NU.nl.

Decyzja ma charakter zapobiegawczy i potrwa sześć tygodni, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Hantawirus na statku wycieczkowym

WHO poinformowała 3 maja o śmierci trzech osób ze statku, który na początku kwietnia wyruszył w rejs po Atlantyku z południowej Argentyny. Do tej pory organizacja potwierdziła osiem przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie.

W niedzielę rano statek MV Hondius pływający pod holenderską banderą zacumował w porcie Granadilla de Abona na Teneryfie, gdzie ewakuowano pasażerów. Zostali oni przebadani na obecność hantawirusa, aby następnie wrócić specjalnymi lotami do swoich krajów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ewakuacja pasażerów wycieczkowca. "Możemy być dumni"

W poniedziałek poinformowano, że Francuzka i Amerykanka, które zostały ewakuowane ze statku, miały pozytywny wynik testu na hantawirusa.

Wycieczkowiec MV Hondius wraz z częścią załogi z polskim kapitanem Janem Dobrogowskim wyruszył już w kierunku Holandii, gdzie zostanie zdezynfekowany.

Źródło: Google Maps
Źródło: PAP
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
