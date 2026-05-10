Świat Hantawirus na wycieczkowcu. Pierwsi pasażerowie schodzą ze statku

Ewakuacja pasażerów ze statku, na którym wykryto zakażenie hantawirusem. Relacja Artura Molędy

Wycieczkowiec MV Hondius zacumował do portu Granadilla na Teneryfie w niedzielę około godziny 7 czasu polskiego. Wszyscy pasażerowie statku, na którym wykryto zakażenia hantawirusem, są traktowani jako osoby mające kontakt z chorymi z grupy wysokiego ryzyka - poinformowała europejska agencja ds. zdrowia publicznego jeszcze przed zacumowaniem statku u wybrzeży hiszpańskiej wyspy.

Władze sanitarne przygotowały specjalne strefy, w których pasażerowie będą testowani na obecność wirusa.

Rozpoczęła się ewakuacja

Tuż przed godziną 9 hiszpański resort zdrowia przekazał, że na pokład statku weszły już służby, aby przeprowadzić ostatnią kontrolę. Około 10.30 polskiego czasu hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia przekazało, że pierwsza grupa pasażerów, którą stanowią obywatele Hiszpanii, rozpoczęła schodzenie ze statku na pokład małej łodzi.

Pasażerowie zostaną przewiezieni bezpośrednio z portu wojskowymi autobusami na lotnisko, a następnie ewakuowani samolotem rządowym do Madrytu, gdzie trafią do szpitala i zostaną poddani kwarantannie - poinformowali urzędnicy.

W porcie Granadilla na Teneryfie jest reporter TVN24 Artur Molęda. Przed rozpoczęciem ewakuacji poinformował, że statek znajduje się w basenie portowym, ale ze względu na ustalenia z lokalnymi władzami nie dopłynie do samego nadbrzeża.

Molęda wyjaśnił, że pasażerowie będą ewakuowani specjalnym łodziami po 5-10 osób. - Kiedy pasażerowie zejdą na ląd (...) będą mieli przeprowadzone testy w kierunku obecności hantawirusa w organizmie - dodał i podkreślił, że w tym celu wyznaczono specjalne strefy sanitarne.

Z informacji reportera wynika, że po przeprowadzonych badaniach pasażerowie zostaną przetransportowani na lotnisko autokarami, skąd wrócą do swoich krajów specjalnymi lotami.

Jak przekazał Molęda, z komunikatów wynika, że "atmosfera na statku jest dobra" i nikt z 147 osób, znajdujących się pokładzie, nie ma objawów zakażenia hantawirusem.

Osoby bez objawów powrócą do swoich krajów w celu poddania się kwarantannie za pomocą specjalnie zorganizowanego transportu, a nie regularnych lotów komercyjnych - oświadczyło w sobotę Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Jak przekazała szefowa hiszpańskiego resortu zdrowia Monica Garcia Gomez, 14 Hiszpanów czeka kwarantanna w szpitalu wojskowym w Madrycie. Gomez przedstawiła również kolejność ewakuacji w trakcie konferencji prasowej w porcie. Po obywatelach Hiszpanii statek mają opuścić pasażerowie z Holandii, a dalej z Niemiec, Belgii i Grecji. Następnie ewakuowani zostaną pasażerowie z Turcji, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Jak zaznaczyła minister zdrowia, w ewakuację zaangażowały się łącznie 23 państwa.

Co najmniej 30 członków załogi wycieczkowca MV Hondius, w tym kapitan z Polski, zostaną na pokładzie i udadzą się do Holandii po ewakuacji pasażerów na Teneryfie. Tam statek zostanie poddany dezynfekcji - dodał hiszpański resort zdrowia.

WHO nadzoruje ewakuację

W sobotę po południu, po spotkaniu z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem, na Teneryfę udał się szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Towarzyszą mu hiszpańscy ministrowie zdrowia i spraw wewnętrznych, którzy nadzorują akcję ewakuacyjną z ramienia rządu w Madrycie.

"Przyjęcie prośby WHO i zapewnienie bezpiecznego portu (dla statku MV Hondius) jest naszym moralnym i prawnym obowiązkiem wobec naszych obywateli, Europy oraz prawa międzynarodowego" - napisał Sanchez na X, broniąc decyzji swojego rządu w sprawie statku. Sprzeciwiały się jej lokalne władze Wysp Kanaryjskich.

He mantenido una reunión con @DrTedros, director general de la @WHO, ante la llegada del MV Hondius a Canarias.



Aceptar la solicitud de la OMS y ofrecer un puerto seguro es un deber moral y legal para con nuestros ciudadanos, Europa y el derecho internacional.



España estará… pic.twitter.com/FCk8oMIKTY — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 9, 2026 Rozwiń Pedro Sanchez o ewakuacji pasażerów wycieczkowca MV Hondius na Teneryfie Źródło: X

Szef WHO opublikował w sobotę na X oświadczenie, w którym uspokaja mieszkańców Teneryfy. "To nie jest kolejny Covid-19. Obecne zagrożenie dla zdrowia publicznego związane z hantawirusem pozostaje niskie. (…) Ryzyko dla was, w waszym codziennym życiu na Teneryfie, jest niskie" - zapewnił.

A la gente de Tenerife,



Mi nombre es Tedros, y ejerzo como Director General de la Organización Mundial de la Salud, el organismo de las Naciones Unidas responsable de la salud pública mundial. No es habitual que escriba directamente a la gente de una sola comunidad, pero hoy… pic.twitter.com/ouRuVDawks — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 9, 2026 Rozwiń List szefa WHO do mieszkańców Teneryfy Źródło: X

Przypadki zakażenia hantawirusem

W niedzielę 3 maja WHO poinformowała o śmierci trzech osób na wycieczkowcu MV Hondius, który na początku kwietnia wyruszył w rejs po Atlantyku z południowej Argentyny. Do tej pory organizacja potwierdziła osiem przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie.

Kapitanem MV Hondius jest Polak Jan Dobrogowski, absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Polskie MSZ poinformowało wcześniej, że nie wymaga on pomocy medycznej. Według GIS kapitan pozostaje zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz załogę.