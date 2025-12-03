Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pucz był mistyfikacją? Rosną wątpliwości po zamachu stanu

Gwinea-Bissau, 29.11.2025
Strzały w pobliżu budynku komisji wyborczej w Gwinea Bissau
Źródło: Reuters
Sposób, w jaki prezydent Umaro Sissoco Embalo opuścił kraj, pokazuje, że to nie był zamach stanu - twierdzą eksperci i lokalna opozycja. W Gwinei Bissau tydzień temu ogłoszono wojskowy zamach stanu, coraz więcej wskazuje jednak, że zamach ten był upozorowany.
Kluczowe fakty:
  • Zamach stanu w Gwinei Bissau odbył się dzień przed planowanym ogłoszeniem wyników wyborów prezydenckich.
  • Prezydent w trakcie zamachu stanu był w stanie udzielać wywiadów lokalnym mediom, a następnie z całą rodziną odleciał wojskowym samolotem za granicę.
  • To nie był zamach stanu, bo wszyscy wiemy, jak działają zamachy stanu - podkreśla lokalna opozycja.

Od uzyskania przez Gwineę Bissau niepodległości w 1973 roku w kraju przeprowadzono już cztery zamachy stanu. W środę doszło do kolejnego - przejęcie władzy ogłosiła lokalna armia, a prezydent uciekł z kraju. Jak jednak zauważa BBC w artykule "Czy to był zamach stanu, czy oszustwo? Kulisy przejęcia władzy przez wojsko w Gwinei Bissau", rosną wątpliwości wokół tych wydarzeń, a opozycja, organizacje międzynarodowe i państwa sąsiednie są sceptyczni, czy naprawdę doszło do zamachu stanu w Gwinei Bissau.

Zamach stanu w Gwinei Bissau

Zamach stanu w Gwinei Bissau ogłoszony został kilka dni po wyborach prezydenckich w tym kraju, które odbyły się w niedzielę, 23 listopada. Trzy dni później prezydent Umaro Sissoco Embalo ogłosił zdobycie 65 procent głosów i swoje ponowne zwycięstwo. Swoje zwycięstwo ogłosił jednak również główny kandydat opozycji Fernando Dias de Costa.

Oficjalne wyniki wyborów miały być ogłoszone dzień później, w czwartek. Jednak jeszcze w środę wieczorem oddział wojska udał się do pałacu prezydenckiego, aby aresztować Embalo. W okolicy pałacu prezydenckiego słychać było strzały, a razem z prezydentem aresztowani mieli zostać szef sztabu generalnego gen. Biague Na Ntan, jego zastępca gen. Mamadou Toure oraz minister spraw wewnętrznych Botche Cande.

O wszystkim, jeszcze w trakcie samego zamachu, Embalo zdołał poinformować dziennik "Jeune Afrique". Stwierdził, że zamach został zorganizowany przez szefa armii, ale nie doszło wobec niego do aktów przemocy.

Wojskowi ogłosili, że obalili prezydenta i zawiesili proces wyborczy, powołując się na konieczność wyjaśnienia sytuacji przed przywróceniem porządku konstytucyjnego. W rozmowie z BBC wojsko stwierdziło również, że przejęło władzę w kraju, potępiając jednak użycie słowa "zamach stanu". Przywódcy junty oświadczyli, że ich działania mają na celu "udaremnienie spisku" anonimowych polityków, którzy mieli "wsparcie znanego barona narkotykowego", mającego na celu destabilizację kraju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wojsko aresztowało prezydenta. Zamach stanu trzy dni po wyborach

Wojsko aresztowało prezydenta. Zamach stanu trzy dni po wyborach

Trzy scenariusze amerykańskiej interwencji w Nigerii

Trzy scenariusze amerykańskiej interwencji w Nigerii

"To nie był zamach stanu"

Dalej przebieg puczu wydaje się coraz bardziej dziwny, ponieważ Embalo już następnego dnia został wypuszczony przez juntę i poleciał samolotem wojskowym do sąsiedniego Senegalu. Zdaniem ekspertów to jeden ze szczególnie podejrzanych elementów w tej historii. - Sposób, w jaki opuścił Gwineę Bissau, eskortowany niczym turysta, z rodziną i bagażem, bez żadnych przeszkód czy oporu... wszystko to pokazuje, że to nie był zamach stanu, bo wszyscy wiemy, jak działają zamachy stanu - powiedział BBC Flavio Batica Ferreira, polityk gwinejskiej opozycji i były członek tamtejszego parlamentu.

W prawdziwość zamachu stanu w Gwinei Bissau wątpi również były prezydent Nigerii Goodluck Jonathan. Jego zdaniem przywódca państwa nie mógłby rozmawiać z zagranicznymi mediami przez telefon podczas takiego wydarzenia, tak jak robił to Embalo. - To, co zdarzyło się w Gwinei Bissau, to nie był zamach stanu. Szukając lepszego słowa, nazwałbym to "zamachem ceremonialnym" - stwierdził były nigeryjski prezydent, który w trakcie gwinejskich wyborów był oficjalnym obserwatorem.

Chociaż w większości przypadków faktycznie obaleni przywódcy nie mają możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym, będąc w areszcie, to w 2023 zdarzyło się, że były prezydent Gabonu nagrał wideo, w którym apelował o wsparcie. W najnowszej serii zamachów stanu, do których doszło w Afryce w ciągu ostatnich pięciu lat, żadnemu z obalonych przywódców nie pozwolono jednak opuścić kraju tak szybko, jak zrobił to Embalo.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trujące ubranie, zabójcza muszla i wybuchowe cygaro. Tajnych planów CIA było więcej

Trujące ubranie, zabójcza muszla i wybuchowe cygaro. Tajnych planów CIA było więcej

Na uczestników festiwalu spadły bomby, ponad 20 osób nie żyje

Na uczestników festiwalu spadły bomby, ponad 20 osób nie żyje

Pucz czy oszustwo

Niektórzy analitycy twierdzą, że wojsko mogło uznać, iż pozwolenie Embalo na jak najszybszy wylot zapewni sprawne przekazanie obowiązków - pisze BBC. Jednak kolejne podejrzenia wobec prawdziwości zamachu stanu wzbudziło natychmiastowe mianowanie generała Horty N'Tama na nowego dowódcę wojskowego Gwinei Bissau, ponieważ był on uważany za bliskiego sojusznika Embalo.

Co w takim razie dzieje się w Gwinei Bissau? Zdaniem wielu, m.in. byłego prezydenta Nigerii Goodlucka Jonathana i senegalskiego premiera Ousmane Sonko, zamach stanu był oszustwem zorganizowanym przez samego Embalo.

Jak twierdzą działające w regionie organizacje społeczne, Embalo miał sfingować zamach stanu w celu zapobieżenia opublikowaniu niekorzystnych dla niego wyników wyborów prezydenckich. Takie wątpliwości wzmacnia chociażby to, że były prezydent przekładał też wcześniej datę wyborów o rok - twierdzi cytowany przez BBC analityk polityczny Ryan Cummings. Jego zdaniem jest jednak "wysoce prawdopodobne" również to, że siły zbrojne działały niezależnie, aby zapobiec politycznemu impasowi, ponieważ zarówno Embalo, jak i Dias twierdzili, że wygrali te wybory.

Zamachy na samego siebie

Krytycy od dawna oskarżali tymczasem Embalo o ogłaszanie rzekomych zamachów stanu na samego siebie i wykorzystywanie tego do stłumienia opozycji. Prezydent jeszcze przed ostatnimi wydarzeniami twierdził, że przetrwał w sumie już trzy próby przejęcia władzy. W grudniu 2023 roku, gdy miało dojść do jednej z tych prób, Embalo rozwiązał zdominowany przez opozycję parlament. Od tego czasu Gwinea Bissau nie ma czynnego parlamentu.

Embalo w ostatnich dniach opuścił Senegal i udał się do Konga. Według źródeł w Senegalu i Gwinei Bissau, wyjechał, ponieważ był niezadowolony, że premier Senegalu nazwał zamach stanu "fikcją". Główny kandydat opozycji Dias twierdzi natomiast, że ledwo uniknął aresztowania w Gwinei Bissau i otrzymał azyl w Nigerii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: BBC, PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PATRICK MEINHARDT/AFP/East News

Udostępnij:
TAGI:
GwineaAfrykaWojsko
Czytaj także:
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Seria cięć. O tyle spadną raty
BIZNES
Skutki powodzi na Sri Lance (Listopad 2025)
"Brutalne przypomnienie konsekwencji kryzysu klimatycznego"
METEO
brzuch bol choroba zespol jelita nadwrazliwego shutterstock_2376746595
Choroby zapalne jelit coraz częstsze. Jest jedna istotna przyczyna
Zdrowie
"A jak będzie kobieta na stanowisku betoniarza"? Idzie ważna zmiana, PIP straszy pozwami, wytycznych nie ma
"A jak będzie kobieta na stanowisku betoniarza"? Idzie zmiana, PIP straszy, wytycznych nie ma
Renata Gluza, Zuzanna Karczewska
Kobieta w Teheranie
"Przez lata znosiła przemoc", zabiła swojego oprawcę. Ma być stracona
Świat
imageTitle
Kuriozalne sceny w Pucharze Polski. Ratowali się taśmą
EUROSPORT
Tramwaj z Woli na Dworzec Zachodni
Z Woli na Dworzec Zachodni. Wybrano projektanta nowej trasy tramwajowej
WARSZAWA
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Obserwował ją wcześniej. Zaatakował, gdy weszła do mieszkania
Katowice
shutterstock_2291880633_1
Cichy wróg układu oddechowego. Tym osobom szkodzi najbardziej
Zdrowie
10-miesięczne dziecko trafiło do szpitala
Ich dwumiesięczna córeczka nie żyje. Rodzice skazani na więzienie
Białystok
W piątek rozpoczną się obchody 50-lecia Dworca Centralnego
Dworzec Centralny świętuje 50. urodziny. Obchody już w piątek
WARSZAWA
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Od dwóch tygodni walczą ze skażeniem wody. Urzędnicy zawiadomili policję
Trójmiasto
Władimir Putin
Propozycje "absolutnie nie do przyjęcia". Ceny w górę po fiasku rozmów w Moskwie
BIZNES
imageTitle
Puchar Świata w Wiśle w Eurosporcie 1, HBO Max i Playerze
EUROSPORT
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Były kierownik po 15 latach procesów skazany za korupcję
Kraków
Ślady pozostawiane przez statki na oceanach i morzach
Chmury są coraz jaśniejsze. To zły znak
Krzysztof Posytek
Radosław Sikorski
Sikorski: nie istnieje już Rada NATO-Rosja
Świat
"Wyjątkowa Królewna Śnieżka - bajka inaczej" autorstwa AudioTeatr oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej
Znana bajka w wyjątkowej odsłonie. "Zostali zauważeni i docenieni. To ich bardzo buduje"
Tomasz-Marcin Wrona
Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
BIZNES
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Odwołana wycieczka, bankructwo biura. Szykują się nowe przepisy
BIZNES
Spotkanie szefów dyplomacji Rosji i Chin w Moskwie
Chińczycy polecieli do Rosji rozmawiać o Japonii
Świat
shutterstock_356049428
Fuzja na rynku mody. Dwie słynne marki pod jednym dachem
BIZNES
Pod wpływem alkoholu niszczył mienie
Uszkodził zaparkowane samochody i drzwi do klatki schodowej
WARSZAWA
Deszcz, mżawka
"Zgniła aura" dobiega końca. W weekend zmiany
METEO
47 min
03 1455 debata gosc-0004
Ile trzeba zarabiać, by godnie żyć? I czy w internecie łatwo stać się milionerem?
Debata TVN24+
Ochrona dokładnie wie, w którym gabinecie potrzebna jest pomoc
"Czerwone przyciski" w przychodni. "System prosty, ale skuteczny"
Poznań
Gabinet ginekologiczny
Gdy ofiara nie chce zgłaszać gwałtu. Lekarze nie mają wytycznych, a grożą im kary
Zdrowie
SAMOCHOD CNN
Tir z kierowcą pięć godzin wisiał nad przepaścią. Nagranie
Świat
imageTitle
Trener Gonzalez ogłosił szeroką kadrę Polski na mistrzostwa Europy
EUROSPORT
Wizualizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego
Parking na ponad pięć tysięcy miejsc. Wybrano projektanta
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica