Prezydent Gruzji: ustawa o "agentach zagranicznych" napisana pod dyktando Moskwy. W stolicy protesty

Ponad 60 gruzińskich organizacji pozarządowych i mediów zapowiedziało, że nie zamierza stosować się do przepisów o "agentach zagranicznych", jeśli zostaną one ostatecznie przyjęte.

- Apeluję do was, do tych, którzy stoją dziś na Alei Rustawelego (w stolicy - red.) - podobnie jak ja sama wiele razy tam stałam. Jestem z wami, ponieważ reprezentujecie wolną Gruzję. Kraj, który należy do wolnej Europy i nikt nie zdoła go zawłaszczyć - oznajmiła Zurabiszwili. Dodała, że zawetuje ustawę, jeśli ta trafi na jej biurko.