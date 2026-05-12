Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Lekarze powiedzieli, że to tylko lęk. Okazało się, że ma hantawirusa

|
Na pokładzie statku MV Hondius wykryto liczne przypadki zakażenia hantawirusem
Ewakuacja pasażerów ze statku, na którym wykryto zakażenie hantawirusem. Relacja Artura Molędy
Źródło zdj. gł.: RAMON DE LA ROCHA/PAP/EPA
Zakażona hantawirusem Francuzka skarżyła się na objawy jeszcze na pokładzie wycieczkowca MV Hondius, jednak lekarze ocenili, że to najprawdopodobniej tylko lęk lub stres - ustalił "The Guardian". Po ewakuacji stan kobiety gwałtownie się pogorszył i został określony przez WHO jako "krytyczny".

Statek MV Hondius, na którym wykryto hantawirusa, opuścił port na Teneryfie w poniedziałek wieczorem po tym, jak 120 osób z 23 krajów zostało ewakuowanych w ramach operacji, którą władze hiszpańskie określiły jako "skomplikowaną" i "bezprecedensową". Na statku, który zmierza teraz do Rotterdamu, pozostało 26 członków załogi i dwóch pracowników służby zdrowia.

Ewakuacja pasażerów wycieczkowca. "Możemy być dumni"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ewakuacja pasażerów wycieczkowca. "Możemy być dumni"

Miała hantawirusa, zdiagnozowano lęk

Jak donosi "The Guardian", jedna z pasażerek - Francuzka - jeszcze na pokładzie zgłaszała objawy grypopodobne. Lekarze z Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz hiszpańskiej służby zdrowia podczas badania Francuzki uznali jej objawy za lęk lub stres - powiedział sekretarz stanu do spraw zdrowia Javier Padilla Bernaldez.

- Nie sądzili, że te objawy mogą być związane z hantawirusem. Dlaczego? Ponieważ mówiła, że miała epizod kaszlu kilka dni temu, który zniknął, a to, co odczuwała w tym momencie, przypominało stres, lęk lub nerwowość. Dlatego nie zostało to uznane jako hantawirus - dodał sekretarz stanu ds. zdrowia.

Kobieta była jedną z pięciu francuskich pasażerek, które w niedzielę wysiadły ze statku MV Hondius na Teneryfie i zostały przetransportowane samolotem do szpitala w Paryżu.

Javier Padilla Bernaldez twierdził, że kobieta nie miała gorączki, a jej stan pogorszył się właśnie w samolocie. - Samolot wystartował i zaczęła się źle czuć. Zmierzono jej temperaturę i okazało się, że ma gorączkę - opisał.

Na pokładzie statku MV Hondius wykryto liczne przypadki zakażenia hantawirusem
Na pokładzie statku MV Hondius wykryto liczne przypadki zakażenia hantawirusem
Źródło zdjęcia: RAMON DE LA ROCHA/PAP/EPA

CZYTAJ RÓWNIEŻ - Ekspertka: wycieczkowiec to inkubator wirusów. Dlaczego?

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, który podziękował Hiszpanii za udzielenie pomocy pasażerom statku, podał, że stan francuskiej turystki jest teraz "krytyczny". - Wyobraźcie sobie, gdyby została na statku dłużej - zwrócił uwagę. Dodał, że mieszkańcy krajów, które przyjęły pasażerów, "nie mają się czego obawiać" i wyraził nadzieję, że okażą im "współczucie i solidarność".

Problemy z diagnozowaniem zakażonych hantawirusem

Javier Padilla Bernaldez powiedział, że pasażerowie nie mogli zostać przebadani na pokładzie statku, ponieważ nie było dostępnych szybkich testów PCR na obecność hantawirusa. Wszelkie testy wymagałyby przetransportowania próbek do Madrytu, do specjalistycznego laboratorium, co zajęłoby 24 godziny. Te opóźnienia uniemożliwiłyby ewakuację z powodu prognozowanych ekstremalnie silnych porywów wiatru.

Niekorzystna pogoda zmusiła statek do zacumowania w poniedziałek po południu. Hiszpański rząd upierał się, że do tego nie dojdzie po tym, jak szef regionalnego rządu Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo, argumentował, że cumowanie statku zwiększa ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa na ląd.

Trump, hantawirus i "lewicowi fanatycy". On to powiedział?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump, hantawirus i "lewicowi fanatycy". On to powiedział?

Michał Istel

Rzecznik prezydenta Wysp Kanaryjskich powiedział w poniedziałek wieczorem, że Clavijo uważa, iż nie podjęto wystarczających środków ostrożności, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, ale ma nadzieję, że "wszystko skończy się dobrze".

Przyczyna wybuchu epidemii na statku nie jest jeszcze znana, ale uważa się, że wirus został przeniesiony z człowieka na człowieka i zabrany na pokład statku w Argentynie.

Statek płynie dalej

Hiszpański resort zdrowia poinformował w poniedziałek, że ze statku ewakuowano wszystkich pasażerów, a MV Hondius wyruszył z portu Granadilla de Abona na Teneryfie do Holandii. Część załogi, z polskim kapitanem Janem Dobrogowskim, ma przybyć do portu w Rotterdamie za około pięciu dni. Tam statek ma zostać poddany dezynfekcji.

Hiszpańska minister zdrowia Monica Garcia oświadczyła na konferencji prasowej, że akcja ewakuacji pasażerów zakończyła się "sukcesem" i została przeprowadzona "z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa".

WHO poinformowała 3 maja o śmierci trzech osób ze statku, który na początku kwietnia wyruszył w rejs po Atlantyku z południowej Argentyny. Do tej pory organizacja potwierdziła osiem przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: The Guardian
Udostępnij:
Tagi:
Ochrona zdrowiaFrancjaHolandiaWHOHiszpania
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Uchodźcy z Ukrainy na dworcu PKP Przemyślu (17 marca)
Utracili prawo do bezpłatnej pomocy. Ruszyła zbiórka
Longyearbyen, stolica Svalbardu
Parada 9 maja za kołem podbiegunowym. "To prowokacja"
Świat
Policjanci zatrzymali mężczyznę w szpitalu
Szarpanina przed domem w Lęborku. Groził byłej żonie, zranił jej partnera
Trójmiasto
51 min
pc
Szef klubu KO: Lenz nie będzie startował z naszym poparciem. Mogę to zagwarantować
News Michalskiego
polska siec elektryczna shutterstock_2163939947
Raport: Polska wkracza w etap kosztownych inwestycji
BIZNES
imageTitle
Perfekcyjni mistrzowie NBA. LeBron może zaczynać wakacje
EUROSPORT
Jarosław Kaczmarek był widziany ostatni raz w 2002 roku
Od 24 lat nikt go nie widział, tak może wyglądać teraz
WARSZAWA
To już X edycja kongresu Impact
25 debat pod wspólnym hasłem. TVN24 na konferencji Impact'26
BIZNES
TELEWIZJA REPUBLIKA shutterstock_2445595227
Radny PiS z radną PiS o wiceprezesie PiS. Tak działa stacja, która wspiera Ziobrę
Patryk Michalski
Areszt dla 24-latka za usiłowanie zabójstwa
24-latek zatrzymany za usiłowanie zabójstwa
Kujawsko-Pomorskie
Tory w miejscowości Pięćmorgi
Samochód spadł z wiaduktu na tory pod pociąg. Kierowca pod wpływem narkotyków
Kujawsko-Pomorskie
ropa paliwa
Ropa drożeje po słowach Trumpa. Napięcie rośnie
BIZNES
Atak na kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
14-latka i 16-latka odebrały pieniądze, taksówką przyjechały z Płocka do Warszawy
WARSZAWA
Pożar na mokradłach Everglades na Florydzie
Płoną cenne mokradła. Ogień strawił tysiące hektarów
METEO
Alicja Szemplińska
Dziś występ Polki w Eurowizji. Kim jest Alicja Szemplińska
Kultura i styl
imageTitle
Polski mistrz olimpijski po cichu zakończył karierę. "Komu to potrzebne?"
EUROSPORT
Do pożaru doszło 25 marca
Zszedł z chodnika, pochylił się. Po chwili buchnął ogień
Katowice
imageTitle
Zajęto majątek byłego gracza Bayernu. Okrzyknięty "zdrajcą narodu"
EUROSPORT
dziecko telefon szkoła
Ograniczenie mediów społecznościowych. Zakaz do 15. roku życia
BIZNES
BANKOMAT
Z konta zmarłego znikały pieniądze
WARSZAWA
Pracownicy leskiego szpitala od dwóch miesięcy dostają 75 procent wynagrodzenia
W styczniu porodówka, w maju pediatria, w lipcu cały szpital?
Martyna Sokołowska
Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski
"Byle Ziobro nam dobrych relacji z USA nie zepsuje"
imageTitle
Rybakina rozbiła Pliskovą. Komplet ćwiercfinalistek w Rzymie
EUROSPORT
Deszcz, ulewa, ulewny deszcz
Mapa i radar opadów. Deszczowa aura nie odpuści
METEO
Kryptowaluty
To już trzecia próba. Sejm zajmie się kryptoaktywami
BIZNES
imageTitle
Nowy kierunek dla Lewandowskiego. Dołączyłby do kolegów z kadry
EUROSPORT
Skutki nocnego ataku Rosji na Ukrainę
Koniec zawieszenia broni i od razu atak. Rosyjskie drony uderzyły
Świat
48 min
pc
Za kulisami przewrotu majowego. "Piłsudski przeszedł załamanie nerwowe"
Dawid Rydzek
Giełda, Wall Street, Nowy Jork
Nowy rekord pomimo złych wieści. Zielono na Wall Street
BIZNES
Chmury, burza, silny wiatr
Ulewy, burze, silny wiatr. Tu IMGW ostrzega
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica