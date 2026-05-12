Świat Lekarze powiedzieli, że to tylko lęk. Okazało się, że ma hantawirusa

Ewakuacja pasażerów ze statku, na którym wykryto zakażenie hantawirusem. Relacja Artura Molędy Źródło zdj. gł.: RAMON DE LA ROCHA/PAP/EPA

Statek MV Hondius, na którym wykryto hantawirusa, opuścił port na Teneryfie w poniedziałek wieczorem po tym, jak 120 osób z 23 krajów zostało ewakuowanych w ramach operacji, którą władze hiszpańskie określiły jako "skomplikowaną" i "bezprecedensową". Na statku, który zmierza teraz do Rotterdamu, pozostało 26 członków załogi i dwóch pracowników służby zdrowia.

Miała hantawirusa, zdiagnozowano lęk

Jak donosi "The Guardian", jedna z pasażerek - Francuzka - jeszcze na pokładzie zgłaszała objawy grypopodobne. Lekarze z Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz hiszpańskiej służby zdrowia podczas badania Francuzki uznali jej objawy za lęk lub stres - powiedział sekretarz stanu do spraw zdrowia Javier Padilla Bernaldez.

- Nie sądzili, że te objawy mogą być związane z hantawirusem. Dlaczego? Ponieważ mówiła, że miała epizod kaszlu kilka dni temu, który zniknął, a to, co odczuwała w tym momencie, przypominało stres, lęk lub nerwowość. Dlatego nie zostało to uznane jako hantawirus - dodał sekretarz stanu ds. zdrowia.

Kobieta była jedną z pięciu francuskich pasażerek, które w niedzielę wysiadły ze statku MV Hondius na Teneryfie i zostały przetransportowane samolotem do szpitala w Paryżu.

Javier Padilla Bernaldez twierdził, że kobieta nie miała gorączki, a jej stan pogorszył się właśnie w samolocie. - Samolot wystartował i zaczęła się źle czuć. Zmierzono jej temperaturę i okazało się, że ma gorączkę - opisał.

Na pokładzie statku MV Hondius wykryto liczne przypadki zakażenia hantawirusem Źródło zdjęcia: RAMON DE LA ROCHA/PAP/EPA

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, który podziękował Hiszpanii za udzielenie pomocy pasażerom statku, podał, że stan francuskiej turystki jest teraz "krytyczny". - Wyobraźcie sobie, gdyby została na statku dłużej - zwrócił uwagę. Dodał, że mieszkańcy krajów, które przyjęły pasażerów, "nie mają się czego obawiać" i wyraził nadzieję, że okażą im "współczucie i solidarność".

Problemy z diagnozowaniem zakażonych hantawirusem

Javier Padilla Bernaldez powiedział, że pasażerowie nie mogli zostać przebadani na pokładzie statku, ponieważ nie było dostępnych szybkich testów PCR na obecność hantawirusa. Wszelkie testy wymagałyby przetransportowania próbek do Madrytu, do specjalistycznego laboratorium, co zajęłoby 24 godziny. Te opóźnienia uniemożliwiłyby ewakuację z powodu prognozowanych ekstremalnie silnych porywów wiatru.

Niekorzystna pogoda zmusiła statek do zacumowania w poniedziałek po południu. Hiszpański rząd upierał się, że do tego nie dojdzie po tym, jak szef regionalnego rządu Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo, argumentował, że cumowanie statku zwiększa ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa na ląd.

Rzecznik prezydenta Wysp Kanaryjskich powiedział w poniedziałek wieczorem, że Clavijo uważa, iż nie podjęto wystarczających środków ostrożności, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, ale ma nadzieję, że "wszystko skończy się dobrze".

Przyczyna wybuchu epidemii na statku nie jest jeszcze znana, ale uważa się, że wirus został przeniesiony z człowieka na człowieka i zabrany na pokład statku w Argentynie.

Statek płynie dalej

Hiszpański resort zdrowia poinformował w poniedziałek, że ze statku ewakuowano wszystkich pasażerów, a MV Hondius wyruszył z portu Granadilla de Abona na Teneryfie do Holandii. Część załogi, z polskim kapitanem Janem Dobrogowskim, ma przybyć do portu w Rotterdamie za około pięciu dni. Tam statek ma zostać poddany dezynfekcji.

Hiszpańska minister zdrowia Monica Garcia oświadczyła na konferencji prasowej, że akcja ewakuacji pasażerów zakończyła się "sukcesem" i została przeprowadzona "z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa".

WHO poinformowała 3 maja o śmierci trzech osób ze statku, który na początku kwietnia wyruszył w rejs po Atlantyku z południowej Argentyny. Do tej pory organizacja potwierdziła osiem przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie.

