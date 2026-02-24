Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wezwany ambasador USA nie stawił się we francuskim MSZ. Jest reakcja

Charles Kushner
Ambasador USA w Paryżu Charles Kushner nie stawił się w MSZ Francji
Źródło: Reuters
Ambasador USA w Paryżu Charles Kushner nie stawił się na wezwanie francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W reakcji szef dyplomacji Jean-Noel Barrot "zażądał, by nie miał on już bezpośredniego dostępu do członków rządu Francji". W wywiadzie powiedział, że jeśli Kushner przedstawi "wyjaśnienia", to "odzyska dostęp".

Charles Kushner został wezwany do MSZ na poniedziałek wieczorem, a zwrócił się o to szef francuskiej dyplomacji Jean-Noel Barrot. Strona francuska chciała wyrazić protest przeciw komentarzom władz amerykańskich na temat zabójstwa w Lyonie aktywisty skrajnej prawicy.

Agencja AFP, powołując się na źródło dyplomatyczne, podała, że ambasador USA wyjaśnił nieobecność zobowiązaniami osobistymi i że reprezentował go przedstawiciel ambasady.

Szef MSZ chce konsekwencji wobec ambasadora

MSZ Francji oświadczyło, że "wobec wyraźnego braku zrozumienia podstawowych oczekiwań misji ambasadora, mającego zaszczyt reprezentować swój kraj", minister Barrot "zażądał, by nie miał on już bezpośredniego dostępu do członków rządu Francji".

Ministerstwo zaznaczyło, że "jest oczywiście możliwe, by ambasador Kushner wypełniał swą misję" i odwiedzał MSZ w celu dialogu dyplomatycznego, który pozwoliłby "łagodzić zadrażnienia, jakie mogą się wydarzać w przyjaznych stosunkach istniejących od 250 lat".

Charles Kushner
Charles Kushner
Źródło: MOHAMMED BADRA/PAP

We wtorek Barrot w rozmowie z radiem FranceInfo powiedział, że jeśli Kushner przedstawi "wyjaśnienia", to "naturalnie odzyska dostęp do członków rządu".

Minister powiedział, że decyzja ambasadora o niestawieniu się na poniedziałkowe spotkanie "wpłynie na jego zdolność do pełnienia misji" we Francji, natomiast "w niczym nie wpłynie na relacje między Francją i Stanami Zjednoczonymi".

Ambasador USA wezwany po komentarzu w sprawie śmierci aktywisty

Ambasador został wezwany po tym, gdy Biuro Antyterrorystyczne Departamentu Stanu USA skomentowało na portalu X śmierć 23-letniego Quentina Deranqu'a, który zginął w bójce w Lyonie.

W komentarzu administracja USA oświadczyła, że "radykalna lewica rośnie w siłę, a jej rola w śmierci Quentina Deranque'a pokazuje, jak duże zagrożenie stwarza dla bezpieczeństwa publicznego".

23-letni aktywista został pobity 12 lutego przez zamaskowanych sprawców podczas bójki, do której doszło w Lyonie po wystąpieniu działaczki skrajnie lewicowej partii Francja Nieujarzmiona (LFI) Rimy Hassan na tamtejszej uczelni. Deranque, którego część mediów określa jako neonazistę, przyjechał do Lyonu, by ochraniać skrajnie prawicową feministyczną grupę Nemesis, protestującą przeciwko wystąpieniu Hassan. 14 lutego zmarł od zadanych mu obrażeń.

O zabicie 23-letniego Deranque'a podejrzewani są członkowie skrajnie lewicowej grupy o nazwie Młoda Gwardia, zdelegalizowanej w 2025 roku. Śledczy nie ustalili bezpośredniego związku między LFI i wydarzeniami w Lyonie. Śledztwem dotyczącym "współudziału poprzez podżeganie" objęty jest Jacques-Elle Favrot, asystent parlamentarny posła LFI, Raphaela Arnaulta.

Kolejny raz nie stawił się w MSZ Francji

Ambasador Kushner był już wzywany do MSZ Francji latem ubiegłego roku z powodu listu, który skierował do prezydenta Emmanuela Macrona, zawierającego ocenę antysemityzmu we Francji. Wówczas ambasador też nie stawił się w MSZ - ze względu na nieobecność w Paryżu - i był reprezentowany przez przedstawiciela amerykańskiej placówki.

Charles Kushner, biznesmen i magnat z branży nieruchomości, jest ambasadorem USA w Paryżu od lata 2025 roku. Prywatnie jest ojcem Jareda Kushnera, męża Ivanki Trump, czyli córki prezydenta USA Donalda Trumpa.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Justyna Sochacka/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MOHAMMED BADRA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
FrancjaUSA
Czytaj także:
Śmierć Izabeli z Pszczyny. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie położnych
Ciężarna Izabela zmarła w szpitalu. Skazani lekarze stawili się w sądzie
Katowice
imageTitle
O'Sullivan zgłosił się do turnieju, w którym nigdy nie grał
EUROSPORT
Sąd Najwyższy
Oświadczenie "starych" sędziów. Nie chcą wybierać
Polska
Zatrzymany w sprawie zabójstw seniorek
Sześć starszych kobiet zamordowanych. Seryjny zabójca z zarzutami 
WARSZAWA
Nowy Jork, lotnisko LaGuardia (luty 2026)
Tysiące odwołanych lotów. Podróżowanie "niemal niemożliwe"
BIZNES
Mariusz Błaszczak
"Nie byliśmy dobrze przygotowani". Biernacki: Błaszczak powinien się wstydzić
Interwencje po roztopach
Roztopy w Polsce. Prawie dwa tysiące interwencji
METEO
Donald Tusk
Tusk mówił o "zakutych łbach". Teraz tłumaczy
Polska
Zniszczenia w Konstantynówce w obwodzie donieckim
Tyle ma kosztować odbudowa Ukrainy
BIZNES
pogrzeb trumna S shutterstock_1467420857
Bez konduktu i bicia dzwonów. Policja zakazała uroczystego pogrzebu
imageTitle
Gwiazda reprezentacji została na lodzie. Szokujące powody rozstania
EUROSPORT
warszawa ludzie ulica
Bezrobocie w górę. Nowe dane
BIZNES
imageTitle
Wpadła na dopingu. Żąda 20 milionów odszkodowania
EUROSPORT
Gruz w Parku Żerańskim
Betonowe płyty znikną z Parku Żerańskiego? Gruz pod okiem inspektorów
WARSZAWA
Władimir Putin
To sprawi, że Rosjanie wyjdą na ulicę?
BIZNES
imageTitle
Pierwsza taka seria Spurs od lat. Niestraszny im nawet lider tabelii
EUROSPORT
Opady we wtorek
Alina przyniesie deszcz. Zobacz mapy
METEO
Awantura w metrze przerodziła się w groźby i przemoc fizyczną
Awantura w pociągu metra. 25-latek stanął w obronie kobiety, usłyszał policyjny zarzut
WARSZAWA
narko łódź
Tajna operacja USA. Nie żyją trzy osoby
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Awantura w PiS po zapowiedzi Kaczyńskiego. "Nie ma zgody"
Patryk Michalski
48 min
biernacki i michalski 24 0900 podcast-0060
Prezydenckie weto? "Będą spore różnice, ale nie wierzę, by Nawrocki nie podpisał"
Patryk Michalski
imageTitle
Płonące derby w Belgradzie. Ogrom zniszczeń na stadionie
EUROSPORT
Zniszczona infrastruktura miasta Arequipa
Katastrofa śmigłowca. Wielu zabitych, w tym dzieci
METEO
imageTitle
Semirunnij potwierdził plan oddania medalu. "Mam kilka pomysłów"
EUROSPORT
sejm
Nowy sondaż partyjny
Polska
imageTitle
Kluby Polaków nad przepaścią. Trudne zadania w rewanżach Ligi Mistrzów
EUROSPORT
Policjanci udaremnili próbę wyłudzenia kredytu
Próbował wyłudzić 200 tysięcy złotych. Przeszkodzili mu policjanci
WARSZAWA
Marcin Przydacz
Bogucki kandydatem na premiera? Przydacz: jest nam potrzebny w kancelarii
Polska
imageTitle
Rewanż za "Walkę Stulecia". Legendy wracają do ringu
EUROSPORT
Kilka lat temu był już karany za czyny pedofilskie
Dziewczynki znały go od dziecka, jedna powiedziała o wszystkim policjantce
Białystok

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica