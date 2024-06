Tysiące kobiet na ulicach w proteście przeciwko skrajnej prawicy

Tysiące kobiet protestowały w niedzielę w Paryżu przeciwko skrajnie prawicowemu Zjednoczeniu Narodowemu - partii Marine Le Pen. Dojście tego ugrupowania do władzy może oznaczać zaostrzenie prawa aborcyjnego, dlatego do manifestacji wezwały organizacje feministyczne.

Około 200 stowarzyszeń feministycznych, związków zawodowych i organizacji pozarządowych wezwało we Francji do protestów przeciwko Zjednoczeniu Narodowemu (RN) - partii Marine Le Pen. Przekonują, że partia ta tylko pozornie sprzyja kobietom i jej dojście do władzy będzie zagrożeniem dla praw kobiet, również ze względu na stanowisko Frontu Narodowego - jak wcześniej nazywało się RN - w sprawie aborcji.