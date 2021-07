Telefon Macrona na liście numerów do inwigilacji. Mógł być szpiegowany za pomocą Pegasusa

Francuski dziennik "Le Monde" podał we wtorek, że w 2019 roku numer telefonu komórkowego Emmanuela Macrona oraz telefony 14 urzędujących wówczas ministrów wybrano do ewentualnego objęcia inwigilacją za pomocą szpiegowskiego oprogramowania Pegasus. Zlecenie na śledzenie prezydenta Francji wydać miało Maroko.

W 2019 roku numer telefonu komórkowego prezydenta Francji Emmanuela Macrona oraz telefony 14 urzędujących wówczas ministrów wybrano do ewentualnego objęcia inwigilacją za pomocą szpiegowskiego oprogramowania Pegasus - podał we wtorek dziennik "Le Monde". Pałac Elizejski, z którym skontaktował się francuski dziennik, oznajmił, że jeśli te "bardzo poważne" informacje potwierdzą się, to ewentualna inwigilacja prezydenta i członków rządu będzie przedmiotem bardzo wnikliwego śledztwa.