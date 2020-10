Francuzi wstrząśnięci po zabójstwie nauczyciela. "Nietolerancja właśnie przekroczyła nowy próg"

- Wzywam wszystkich rodaków do zjednoczenia. Ta jedność jest niezbędna. Akty terroru są i będą, ale możecie liczyć na moją determinację i determinację rządu - zapewnił szef państwa. Prezydent stwierdził, że została zaatakowana Republika oraz jej wartości. - Naszym obowiązkiem jest bronić nauczycieli i zawsze stać po ich stronie – zapewnił.

"Nietolerancja właśnie przekroczyła nowy próg"

"Republika i jej szkoła ponownie stają się celem islamistycznego terroryzmu"

Minister edukacji Jean-Michel Blanquer w sobotę zapowiedział spotkania z pracownikami uczelni i rodzicami uczniów. "Zwrócę się do wszystkich nauczycieli, całego personelu i rodzin. Republika się nie poddaje" - napisał na Twitterze Blanquer, który nazwał atak na nauczyciela "atakiem na Republikę".

Były prezydent Francois Hollande wezwał do jedności "w obliczu barbarzyństwa". "Po przerażającym zabójstwie nauczyciela Republika i jej szkoła ponownie stają się celem islamistycznego terroryzmu" – napisał Hollande na Twitterze. "Barbarzyństwo i obskurantyzm wymagają zjednoczenia bardziej niż kiedykolwiek. Moje serce kieruje się ku rodzinie nauczyciela i całej społeczności nauczycielskiej" – dodał były prezydent.

"Brudzi swoją religię. I wyrządza nam piekło"

- Nauczyciel odpowiedzialny za dziedzictwo i wartości sekularyzmu w edukacji narodowej został zamordowany. Czy nasz kraj zemści się stanowczo i zdecydowanie? – zapytał szef opozycyjnych Republikanów Christian Jacob. - Wielkie przemówienia muszą ustąpić miejsca poważnym decyzjom przeciwko islamskiemu terroryzmowi - dodał Jacob, nawiązując do przemówień prezydenta Macrona.

- Osiągnęliśmy szczyt barbarzyństwa. Myślę o krewnych nauczyciela i obecnych policjantach. Walka z islamistycznym terroryzmem to nieustanna walka. Ta walka nie zostanie wygrana słowami, ale czynami - stwierdził z kolei konserwatysta Damien Abad. - Profesor ścięty za prezentację karykatur "Charlie Hebdo". Jesteśmy we Francji na tym poziomie nieznośnego barbarzyństwa. Islamizm toczy z nami wojnę, musimy siłą wypędzić go z naszego kraju - stwierdziła szefowa Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen.