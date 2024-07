Rosyjski kucharz, który mieszka we Francji od 14 lat, został aresztowany pod zarzutem spiskowania z obcym mocarstwem w celu przeprowadzenia "destabilizacji na dużą skalę" podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

Dochodzenie sądowe zostało wszczęte w sprawie zarzutów "dzielenia się informacjami wywiadowczymi z obcym mocarstwem w celu sprowokowania wrogich działań we Francji", co jest przestępstwem zagrożonym karą 30 lat pozbawienia wolności. Uważa się, że domniemany spisek nie był związany z terroryzmem.

Paryż przygotowuje się do IO

Zapowiadał, że "Francuzi będą mieli ceremonię otwarcia, jakiej nigdy wcześniej nie było"

Po raz pierwszy przybył do Francji w 2010 roku i spędził trochę czasu w Courchevel, ośrodku narciarskim popularnym wśród rosyjskiej elity, gdzie pracował w restauracji wyróżnionej gwiazdką Michelin, zanim wyjechał do Paryża w 2012 roku.

Według maili z września 2012 roku, z którymi zapoznało się "Le Monde", podejrzany powiedział swojej gospodyni, nazwanej przez gazetę Viviane, że wraca do Moskwy, by pracować jako urzędnik w rosyjskim rządzie. Jednak w kwietniu 2013 r. wziął udział w szkoleniu obywatelskim, obowiązkowym kroku integracyjnym we Francji.