Trzech nastolatków usłyszało zarzuty w związku z gwałtem na dwunastoletniej dziewczynce pochodzenia żydowskiego, do którego doszło w Courbevoie we Francji. Śledczy argumentują, że napaść miała podłoże antysemickie. Sprawa wywołała ogromne emocje, a głos w niej zabrał m.in. prezydent Emmanuel Macron.

Dwunastoletnia dziewczynka zeznała policji w Courbevoie w departamencie Hauts-de-Seine we Francji, że w sobotni wieczór trzech chłopców w wieku 12-13 lat podeszło do niej w parku, gdzie przebywała z przyjaciółką, i zaciągnęło do pustego hangaru. Tam zgwałcili ją, kierując jednocześnie w jej kierunku antysemickie obelgi i groźby śmierci - opisuje "Le Monde", powołując się na policję.

Trójka nastolatków została w poniedziałek zatrzymana w związku z tą sprawą. Przyjaciółka ofiary zidentyfikowała dwóch ze sprawców, dzięki czemu udało się ich namierzyć. We wtorek obaj trzynastolatkowie otrzymali zarzuty gwałtu, przemocy, kierowania gróźb śmierci i antysemickich, po czym trafili do aresztu. Trzeci chłopiec, dwunastolatek, dostał te same zarzuty, z wyjątkiem zarzutu gwałtu, i mógł wrócić do domu.

Antysemicki atak na dziecko

Gwałt ten wywołał ogromne emocje we francuskim społeczeństwie. W środę na ulicach m.in. Paryża odbyły się protesty przeciwko antysemityzmowi. Na transparentach widniały hasła nawiązujące do napaści na dwunastolatkę, takie jak: "To mogła być twoja siostra" - relacjonuje BBC.

We Francji odnotowuje się znaczny wzrost liczby antysemickich incydentów, które są coraz częstsze od rozpoczęcia wojny Hamasu z Izraelem w październiku 2023 roku.

Wszystkie obozy polityczne we Francji potępiły sobotnie przestępstwo i ostatni "wylew antysemityzmu" w kraju. W środę prezydent Emmanuel Macron zaapelował do szkół, by przeprowadziły zajęcia dydaktyczne dotyczące rasizmu i antysemityzmu. Zwrócił się do ministry edukacji Nicolle Belloubet, aby podjęła kroki w celu organizacji spotkań z uczniami, na których zostaną poruszone te kwestie.

Liderka skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen zarzuciła z kolei radykalnej lewicy, że jest to efekt ich nagonki na mniejszość żydowską. Polityczka nawiązuje do silnej postawy propalestyńskiej, którą demonstruje radykalnie lewicowe ugrupowanie Francja Nieujarzmiona.

Przestępstwo to skomentował również lider Francji Nieujarzmionej Jean-Luc Melenchon, który wielokrotnie był oskarżany o akceptowanie antysemityzmu, a nawet jego propagowanie. Polityk potępił w serwisie X gwałt na 12-latce, nazywając motyw przestępstwa "rasizmem antysemickim".

Wybory we Francji

We Francji trwa kampania wyborcza przed przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi, które 9 czerwca ogłosił prezydent Macron. Odbędą się 30 czerwca i 7 lipca.

Źródło: PAP, Le Monde, BBC