Brigitte Macron przeciwna formom neutralnym płciowo w języku francuskim. "Nauka francuskiego i tak jest już trudna"

Brigitte, żona prezydenta Francji Emmanuela Macrona, wypowiedziała się przeciwko stosowaniu w języku francuskim form neutralnych pod względem płci, pisze "The Independent". Jak wskazała w rozmowie z magazynem L'Obs, jej podejście wynika z miłości do języka. W przeszłości pierwsza dama była nauczycielką literatury.

Pierwsza dama przeciwna zmianom w języku

W języku francuskim, nawet w urzędowych pismach, coraz częściej pojawiają się końcówki neutralne płciowo. Posługiwała się nimi m.in. rada miejska Paryża czy administracja Uniwersytetu w Sorbonie. Chodzi o stosowanie form, które uwzględniałyby jednocześnie obie płcie, osoby transpłciowe, a także osoby, które nie identyfikują się z żadną płcią, czyli niebinarne. To na przykład "iel" (w liczbie pojedynczej) i "iels" (w liczbie mnogiej), zamiast "il" (on) i "elle" (ona) lub "ils" (oni) i "elles" (one). Czasem to także dodawanie żeńskiej końcówki "-e" i odpowiedzialnej za liczbę mnogą "-s" do słów rodzaju męskiego, aby je zneutralizować pod względem płci.