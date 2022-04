Debatują o bezpieczeństwie. Większość fińskich partii za wstąpieniem do NATO 

Fiński parlament rozpoczął debatę na temat możliwości wstąpienia do NATO, w czasie której osiem na dziesięć ugrupowań wyraziło poparcie dla przyłączenia się do Sojuszu bądź zawiązania innego sojuszu wojskowego w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę.

Premier Sanna Marin, cytowana przez agencję Reutera, argumentowała, że obronność i bezpieczeństwo Finlandii wymagają wzmocnienia, a decyzja o tym, czy należy kandydować do NATO powinna zostać podjęta w ciągu najbliższych tygodni. - To oczywiste, że działania Rosji zbliżyły Finlandię do uznania sojuszu wojskowego za konieczny - powiedział jeden z przywódców Socjaldemokratycznej Partii Finlandii Antti Lindtman. Liderką socjaldemokratów pozostaje także premier Marin.