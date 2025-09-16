DiCarlo: rosyjskie drony wojskowe naruszyły polską przestrzeń powietrzną Źródło: TVN24

Ambasadorka Rosji w Bułgarii Eleonora Mitrofanowa została w poniedziałek wezwana do MSZ w Sofii w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło 10 września.

Rosyjskie drony w Polsce. "Poważne naruszenie"

Rosyjskiej ambasadorce wręczono oficjalną notę dyplomatyczną, w której Bułgaria potępiła stanowczo te działania. Jak poinformowała włoska agencja prasowa Ansa, Bułgaria w nocie uznała wtargnięcie rosyjskich dronów za celowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej i wyraziła całkowitą solidarność z Polską jako swoim sojusznikiem i partnerem w NATO i Unii Europejskiej.

W nocie protestacyjnej zaznaczono, że władze w Sofii uznają to, co się wydarzyło, za "nieodpowiedzialny akt i zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli europejskich, dla stabilności regionalnej i międzynarodowego pokoju".

"Poważne naruszenie euroatlantyckiej przestrzeni powietrznej i stałe masowe rosyjskie ataki przeciwko infrastrukturze cywilnej na Ukrainie umacniają determinację Bułgarii we wspieraniu i aktywnym udziale we wspólnych akcjach naszych sojuszników i partnerów, by zagwarantować obronę i bezpieczeństwo NATO oraz UE na wschodniej flance" - oświadczyło MSZ w Sofii w nocie przekazanej ambasadorce Rosji.

Duńskie MSZ: agresja Putina nie zna granic

Również Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii wezwało ambasadora Rosji w Kopenhadze w związku z ubiegłotygodniowym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Szef duńskiej dyplomacji Lars Lokke Rasmussen nazwał "niedopuszczalnymi" naruszenia przestrzeni powietrznej krajów NATO. – Wyraźnie pokazują, że agresja Putina nie zna granic – podkreślił Rasmussen.

Rozmowę z rosyjskim ambasadorem przeprowadziła sekretarz stanu w duńskim MSZ Lotte Machon.

W ostatnich dniach dyplomatów Federacji Rosyjskiej w swoich krajach wezwały między innymi MSZ Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Estonii, Łotwy, Szwecji i Norwegii.

