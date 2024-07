"Anglio, twoja praca zespołowa, wytrwałość i determinacja były inspiracją dla nas wszystkich, młodych i starych. Gratulacje dla Hiszpanii" - przekazał brytyjski następca tronu i jego żona w poniedziałkowym wpisie w mediach społecznościowych. Książę i księżna Walii do podziękowań dołączyli zdjęcie, na którym ich dzieci - dziewięcioletnia Charlotte i sześcioletni Louis - oglądają mecz w koszulkach reprezentacji Anglii , z numerami odpowiadającymi ich wiekowi.

Książę w Berlinie, księżna na Wimbledonie

Książę William wraz z najstarszym synem, 11-letnim Georgem, oglądał finałowy mecz na żywo na trybunach Stadionu Olimpijskiego w Berlinie. W finale Euro 2024 reprezentacja Hiszpanii pokonała angielską drużynę wynikiem 2:1. Następca tronu po raz pierwszy skomentował rezultat piłkarskich mistrzostw Europy krótko po ich rozstrzygnięciu. "Tym razem (wygrana) po prostu nie była dana. I tak wszyscy jesteśmy z was dumni. Naprzód Anglio" - przekazał w mediach społecznościowych w niedzielę wieczorem.

Wynik niedzielnego meczu skomentował także król Karol III. Brytyjski monarcha w liście do trenera kadry Garetha Southgate'a wezwał go oraz angielską drużynę do "trzymania głowy wysoko".