Epidemia odry w Bangladeszu. Nowe dane ministerstwa zdrowia
Codziennie w Bangladeszu wykrywanych jest tysiąc nowych przypadków odry. W kraju liczącym 170 milionów mieszkańców liczba zakażeń od marca przekroczyła 180 tysięcy osób. Dotąd życie straciło 986 dzieci chorych na odrę - przekazała agencja AFP, powołując się na dane bangladeskiego ministerstwa zdrowia.
Lekarze ubolewają, że wielu rodziców decyduje się na wizytę u lekarza dopiero wówczas, gdy ich dziecko jest już w ciężkim stanie i często nie udaje się go uratować. Podkreślają też, że wielu pacjentów cierpi na niedożywienie, co pogarsza ich stan - zauważyła agencja.
Epidemia odry w Bangladeszu
Bangladesz był przez długi czas chwalony za skuteczną walkę z chorobami zakaźnymi, ale wysiłki te zostały zaprzepaszczone z powodu chaosu politycznego i dezorganizacji w administracji, jakie nastąpiły po upadku w 2024 roku rządu premierki Hasiny Wajed, popularnie znanej jako Szejk Hasina - przypomniała francuska agencja. Ucieczkę i dymisję byłej szefowej bangladeskiego rządu poprzedziły antyrządowe protesty.
Sytuacji nie poprawiły kampanie obowiązkowych szczepień, prowadzone od wiosny. - Znaczna liczba dzieci nie otrzymała szczepionki. Usiłujemy to nadrobić - powiedział doradca premiera Tarika Rahmana do spraw zdrowia Ziauddin Hyder, cytowany przez AFP.
Odra - objawy
Odra jest uważana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za jedną z najbardziej zakaźnych chorób na świecie, która co roku powoduje śmierć 95 tysięcy osób, przede wszystkim niezaszczepionych dzieci poniżej piątego roku życia.
Odrę łatwo jest rozpoznać ze względu na charakterystyczną wysypkę. W przebiegu choroby mogą pojawiać się też inne objawy: ostry ból gardła, zapalenie spojówek, światłowstręt, suchy kaszel i białe plamki Koplika na śluzówce jamy ustnej.