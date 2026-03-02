Francja zwiększy arsenał nuklearny. Polska "zainteresowana"

Emmanuel Macron Źródło: PAP/EPA/YOAN VALAT

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w poniedziałek, że jego kraj zwiększy liczbę swoich głowic nuklearnych. Zastrzegł przy tym, że Francja nie będzie informować na temat wielkości tego arsenału.

- Osiem krajów europejskich, w tym Polska, jest zainteresowanych zaawansowanym odstraszaniem nuklearnym Francji - powiedział Marcon. Wymienił Niemcy, Polskę, Holandię, Belgię i Danię.

Wyjaśnił, że odstraszanie nuklearne, które określił jako zaawansowane, daje sojusznikom europejskim możliwość udziału w związanych z nim ćwiczeniach. Poinformował, że po raz pierwszy w jednym z ćwiczeń strategicznych Francji uczestniczyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii.

Francuski arsenał nuklearny

Prezydent zastrzegł w poniedziałkowym przemówieniu, że tylko głowa państwa może podjąć ostateczną decyzję o użyciu francuskiego arsenału nuklearnego. Dodał jednak, że Francja jest gotowa na wejście w zaawansowane odstraszanie nuklearne, włączając w to wymiar europejski.

- Nie będzie żadnego dzielenia się ostateczną decyzją - zapowiedział Macron w bazie okrętów podwodnych z napędem atomowym Ile Longue w Bretanii.

Jednocześnie francuski prezydent zapewnił, że proponowane przez jego kraj odstraszanie nuklearne jest działaniem całkowicie komplementarnym z NATO na płaszczyźnie strategicznej i technicznej. Mówił, że prace są prowadzone przy pełnej przejrzystości ze Stanami Zjednoczonymi i w ścisłej współpracy z Wielką Brytanią.

Według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) Francja dysponuje 290 głowicami nuklearnymi. Jej arsenał oparty jest na pociskach odpalanych z okrętów podwodnych i przenoszonych przez samoloty Rafale.

