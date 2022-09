Król Karol III przyjął na pierwszej audiencji premier Liz Truss

Karol III zaznaczył na początku, że wie, iż Liz Truss jest obecnie bardzo zajęta, więc nie mogą zajmować zbyt wiele jej czasu, po czym powiedział: - To było tak wzruszające tego popołudnia, kiedy przybyliśmy, wszyscy ci ludzie, którzy przyszli złożyć kondolencje i kwiaty". Dodał następnie: - To jest moment, którego się obawiałem, jak wiem, wielu ludzi również (się obawia), ale trzeba próbować wszystko dalej kontynuować. Karol III został królem w czwartek po południu w chwili śmierci Elżbiety II. W piątek po południu po raz pierwszy w nowej roli przybył do Pałacu Buckingham, gdzie czekały na niego i na jego żonę tłumy ludzi. Tego dnia wygłosił także swoje pierwsze jako król orędzie do narodu.