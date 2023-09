Elon Musk potwierdza narodziny trzeciego dziecka z Grimes. Rodzice znów wybrali niezwykłe imię

Informację o narodzinach swojego kolejnego dziecka Musk potwierdził we wpisie, który na należącej do niego platformie X (dawniej Twitter) opublikował w niedzielę, 10 września. "Tau Techno Mechanicus" - napisał miliarder. Była to odpowiedź na post zajmującego się branżą rozrywkową profilu Pop Base, który dzień wcześniej donosił o przyjściu dziecka na świat, pomijając pierwsze z imion (Tau), co skorygował sam Musk.