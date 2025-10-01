Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Musk zapowiada konkurencję dla Wikipedii. "Niezbędny krok"

shutterstock_2623121045
Max Kidruk: Już pięć lat temu ostrzegałem przed Elonem Muskiem. Nagranie z sierpnia tego roku
Źródło: TVN24
Elon Musk zapowiedział uruchomienie Grokipedii – nowego projektu swojej firmy xAI, który ma konkurować z Wikipedią. Miliarder od dawna oskarża popularną encyklopedię internetową o brak obiektywizmu.

Miliarder Elon Musk ogłosił, że jego firma xAI pracuje nad stworzeniem Grokipedii, czyli serwisu konkurencyjnego wobec popularnej encyklopedii internetowej Wikipedia - przekazała w środę dpa. Nazwa produktu nawiązuje do Groka, stworzonego przez xAI chatbota opartego na sztucznej inteligencji.

Musk zapowiada Grokipedię

"Budujemy Grokipedię w xAI. Będzie to ogromna poprawa w stosunku do Wikipedii. Szczerze mówiąc, jest to niezbędny krok na drodze do celu xAI, jakim jest zrozumienie Wszechświata" - napisał Musk we wtorek na X.

Artykuły w Wikipedii są tworzone i edytowane przez użytkowników-wolontariuszy. Encyklopedia nie sprzedaje reklam ani nie zamieszcza artykułów sponsorowanych. Musk od dawna twierdzi, że Wikipedia nie jest obiektywna i odzwierciedla lewicowe nastawienie polityczne - przypomniała dpa.

Musk od dawna deklaruje, że Grok ma być chatbotem AI poszukującym prawdy. Gdy w ostatnich miesiącach Grok wywołał kontrowersje antysemickimi odpowiedziami, firma Muska zrzuciła winę na błąd w programowaniu.

Kontrowersyjne wpisy Groka opisywaliśmy wcześniej w Konkret24.

Musk i xAI nie ujawnili żadnych informacji na temat działania Grokipedii, np. czy będzie ona w 100 proc. generowana przez sztuczną inteligencję. Nie jest również jasne, czy będzie miała odrębne, dostępne dla każdego adresy URL dla różnych tematów, czy też będzie zmodyfikowaną wersją Groka, która będzie odpowiadać na pytania użytkowników.

W styczniu Musk zażądał odebrania Wikipedii funduszy, mimo że nie otrzymuje ona rządowego finansowania.

Elon Musk
Elon Musk
Źródło: Photo Agency/Shutterstock

Spór o prawdę w internecie

Krytycy miliardera, w tym założyciel Wikipedii Jimmy Wales, twierdzą, że bezpłatna encyklopedia internetowa skupia się na dokładności i prawdziwości podawanych informacji, podczas gdy przejęty przez właściciela Tesli Twitter, obecnie X, stał się centrum rozpowszechniania dezinformacji. W 2023 r. Wales powiedział, że X został "opanowany przez trolli i szaleńców".

Pokonanie Wikipedii nie będzie łatwe: jest ona siódmą najczęściej odwiedzaną stroną internetową na świecie - przypomniał portal branżowy PCMag.

Magazyn "The Atlantic" napisał, że wbrew oskarżeniom Muska o lewicowość Wikipedia, obsługiwana przez organizację non-profit i utrzymywana przez wolontariuszy, nie jest ideologicznym więzieniem, a raczej schronieniem w podzielonym internecie i "ostatnim bastionem wspólnej rzeczywistości".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Photo Agency/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Elon MuskTeslaTwitter
Czytaj także:
Jarosław Kaczyński we Wrocławiu
Wyrzuceni radni odpowiadają Kaczyńskiemu. Piszą o atakach
Polska
Mieszkanki osobiście podziękowały dzielnicowym
Woda zalała im mieszkanie, gdy były na urlopie. Dzielnicowi mieli "gotowe rozwiązanie"
Poznań
10 ton jarzeniówek pod Strykowem
10 ton jarzeniówek na polu. Prokuratura wszczęła śledztwo
Piotr Krysztofiak
Księżniczka Anna w miejscu upamiętnienia zabitych ukraińskich dzieci
"Takiego miała moja córka". Księżniczka z misiem obok Ołeny Zełenskiej
Świat
Superpełnia Mroźnego Księżyca Bobrów
Superksiężyc już niedługo zalśni na niebie
METEO
Ból onkologiczny można skutecznie leczyć. Są od tego specjaliści
Pacjenci onkologiczni zaciskają zęby. A rak nie musi boleć
Zuzanna Kuffel
shutterstock_116315896
Skandal z kremami. Kolejne produkty znikają z półek
BIZNES
imageTitle
Pech bramkarza Liverpoolu. Nie dokończył meczu, opuści kolejny
Najnowsze
Półwysep Synaj (28.08.2025 -ST0908)
Bociany poleciały do Afryki z kamerami. "Niektóre kadry są niesamowite"
Aleksandra Arendt-Czekała
Ambasada USA w Warszawie
Ambasada USA w Polsce reaguje na shutdown. Jest komunikat
Polska
Premier Węgier Viktor Orban z wizytą u Władimira Putina w Moskwie
"Pan finansuje tę wojnę"
Polska
Prusice-DZIEN
Nie żyje strażnik więzienny, który zastrzelił teściową i dwójkę dzieci
Wrocław
imageTitle
"Wróg publiczny" obrażany przez kibiców, Mourinho ruszył z pomocą
EUROSPORT
Nepal. Aryatara Shakya wybrana żyjącą boginią
Jej stopy nie dotkną ziemi. 3-latka została żyjącą boginią
Świat
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Ku zaskoczeniu Pełczyńskiej". Wtorek wieczór i głosowanie, które daje do myślenia
Polska
Borne Sulinowo. Spadł niezidentyfikowany obiekt
Spadł z nieba i dymił. Wiadomo, co to było
Szczecin
pieniadze pln zloty polski shutterstock_2565507597
Tyle naprawdę zarabiamy. Nowe dane
BIZNES
imageTitle
Coraz bliżej mecz Świątek. O której początek?
EUROSPORT
Wypadek na torach (zdjęcie ilustracyjne)
Na torach zginął człowiek, ruch pociągów wstrzymany
Poznań
Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w lutym
"Nożyce między Polską a Niemcami ponownie się zamknęły"
BIZNES
imageTitle
Sinner uwielbia Pekin. Powtórzył sukces
Najnowsze
Miliony złotych w narkotykach
Zlikwidowali laboratorium, przejęli narkotyki warte sześć milionów
Katowice
W stanie Oklahoma przeprowadzono egzekucję Johna Granta
Zabił małżeństwo, dla którego pracował. Po 35 latach zostal stracony
Świat
Tłum przed Pałacem Kultury
Tłum ludzi przed Pałacem Kultury
WARSZAWA
Nastolatkowie zatrzymani po brutalnym ataku na obcokrajowca
"Ogolili głowę, na twarzy namalowali symbole nazistowskie". Brutalny atak na obcokrajowca
Wrocław
imageTitle
Podziękuj z nami Rafałowi Majce. Dołącz do nas na "Zakręcie Zgreda"
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Kolejny kandydat do przejęcia partii po Hołowni. Ma pięć postulatów
Polska
shutterstock_1594090195
Działacz "Solidarności" z zarzutem korupcji. Miał żądać łapówki od rybaków
Trójmiasto
Południe Ukrainy nawiedziła powódź
Dwa miesiące opadów w kilka godzin. Miasto zalała powódź
METEO
Jens Stoltenberg podczas Warsaw Security Forum
Zestrzeliwać Rosjan? "Powinniśmy ufać pilotom"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica