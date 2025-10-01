Musk zapowiada konkurencję dla Wikipedii. "Niezbędny krok"

Max Kidruk: Już pięć lat temu ostrzegałem przed Elonem Muskiem. Nagranie z sierpnia tego roku Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Miliarder Elon Musk ogłosił, że jego firma xAI pracuje nad stworzeniem Grokipedii, czyli serwisu konkurencyjnego wobec popularnej encyklopedii internetowej Wikipedia - przekazała w środę dpa. Nazwa produktu nawiązuje do Groka, stworzonego przez xAI chatbota opartego na sztucznej inteligencji.

Musk zapowiada Grokipedię

"Budujemy Grokipedię w xAI. Będzie to ogromna poprawa w stosunku do Wikipedii. Szczerze mówiąc, jest to niezbędny krok na drodze do celu xAI, jakim jest zrozumienie Wszechświata" - napisał Musk we wtorek na X.

We are building Grokipedia @xAI.



Will be a massive improvement over Wikipedia.



Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. https://t.co/xvSeWkpALy — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025 Rozwiń

Artykuły w Wikipedii są tworzone i edytowane przez użytkowników-wolontariuszy. Encyklopedia nie sprzedaje reklam ani nie zamieszcza artykułów sponsorowanych. Musk od dawna twierdzi, że Wikipedia nie jest obiektywna i odzwierciedla lewicowe nastawienie polityczne - przypomniała dpa.

Musk od dawna deklaruje, że Grok ma być chatbotem AI poszukującym prawdy. Gdy w ostatnich miesiącach Grok wywołał kontrowersje antysemickimi odpowiedziami, firma Muska zrzuciła winę na błąd w programowaniu.

Kontrowersyjne wpisy Groka opisywaliśmy wcześniej w Konkret24.

Musk i xAI nie ujawnili żadnych informacji na temat działania Grokipedii, np. czy będzie ona w 100 proc. generowana przez sztuczną inteligencję. Nie jest również jasne, czy będzie miała odrębne, dostępne dla każdego adresy URL dla różnych tematów, czy też będzie zmodyfikowaną wersją Groka, która będzie odpowiadać na pytania użytkowników.

W styczniu Musk zażądał odebrania Wikipedii funduszy, mimo że nie otrzymuje ona rządowego finansowania.

Elon Musk Źródło: Photo Agency/Shutterstock

Spór o prawdę w internecie

Krytycy miliardera, w tym założyciel Wikipedii Jimmy Wales, twierdzą, że bezpłatna encyklopedia internetowa skupia się na dokładności i prawdziwości podawanych informacji, podczas gdy przejęty przez właściciela Tesli Twitter, obecnie X, stał się centrum rozpowszechniania dezinformacji. W 2023 r. Wales powiedział, że X został "opanowany przez trolli i szaleńców".

Pokonanie Wikipedii nie będzie łatwe: jest ona siódmą najczęściej odwiedzaną stroną internetową na świecie - przypomniał portal branżowy PCMag.

Magazyn "The Atlantic" napisał, że wbrew oskarżeniom Muska o lewicowość Wikipedia, obsługiwana przez organizację non-profit i utrzymywana przez wolontariuszy, nie jest ideologicznym więzieniem, a raczej schronieniem w podzielonym internecie i "ostatnim bastionem wspólnej rzeczywistości".

OGLĄDAJ: TVN24 HD