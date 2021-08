Piotr Łukasiewicz: talibom brakuje środków, wiedzy i doświadczenia w zwalczaniu terroryzmu

W pobliżu lotniska w Kabulu doszło do dwóch eksplozji. O zamachach i sytuacji w Afganistanie w "Faktach po Faktach" w TVN24 rozmawiali dziennikarka i korespondentka "Krytyki Politycznej" Jagoda Grondecka oraz dr Piotr Łukasiewicz, były ambasador Polski w Afganistanie. - Tragedia na tragedii - stwierdziła Grondecka.

W pobliżu lotniska w Kabulu , gdzie od połowy sierpnia trwa akcja ewakuacyjna po ofensywie talibów, doszło w czwartek do dwóch eksplozji. Nie wiadomo na razie, ile osób dokładnie ucierpiało. Amerykański portal Politico podaje, powołując się na źródło w amerykańskiej administracji, że sprawcą ataku był zamachowiec samobójca z dżihadystycznej organizacji tzw. Państwo Islamskie (IS).

Osoby poszkodowane w eksplozji przy lotnisku w Kabulu trafiają do szpitala Reuters, Asvaka News

Kto mógł przeprowadzić zamach?

Jagoda Grondecka, dziennikarka i korespondentka "Krytyki Politycznej", która niedawno wróciła z Afganistanu, stwierdziła w "Faktach po Faktach" w TVN24, że sprawcami zamachu może być lokalna filia Państwa Islamskiego - Państwo Islamskie Chorasanu, która jest aktywna w Afganistanie. - Tego wszyscy się obawiali, tego wszyscy się spodziewali - powiedziała. - Biorąc pod uwagę, że są oni wrogami nie tylko świata zachodniego, ale również są wrogami talibów, że starają się z nimi walczyć i będą starali się ich podminować, byłoby to najbardziej logiczne, gdyby to oni właśnie stali za tym zamachem - dodała.

Dr Piotr Łukasiewicz, były ambasador Polski w Afganistanie, zaznaczył, że Państwo Islamskie Chorasanu to "nieliczna" odnoga tej organizacji, która zrzesza kilkaset osób i nie ma dużego zasięgu terytorialnego.

- To są byli komendanci, byli żołnierze talibscy, tylko po prostu jeszcze bardziej radykalni od talibów, bardziej zideologizowani, wyznający ideologię dżihadystyczną przede wszystkim i z tego względu nienawidzący się wzajemnie z talibami, którzy nie są organizacją terrorystyczną, są ruchem politycznym, nacjonalistycznym, ekstremistycznym, skrajnie konserwatywnym - wyjaśniał gość TVN24.

Grondecka nazwała eksplozje w Kabulu "tragedią na tragedii". - Już samo to, co się działo na lotnisku od kilku dni, było katastrofą. Ludzie już tam umierali, tam było wiele ofiar śmiertelnych, w skutek tego tłoku, ludzie się tam tratowali - mówiła. - To był niewyobrażalny ścisk. Jakikolwiek atak bombowy przeprowadzony w takim miejscu może liczyć na bardzo duże żniwo - dodała.