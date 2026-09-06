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Świat

Znana prezenterka telewizyjna na śmierć. Miała działać w gangu narkotykowym

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kair egipt - Curioso Photography shutterstock_2265041061_1
Stolica Egiptu, Kair. Wideo archiwalne
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Curioso Photography / Shutterstock
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Sąd w Kairze skazał 12 osób na śmierć za handel narkotykami. Wśród nich jest prezenterka telewizyjna Sara Khalifa, znana z prowadzenia programu o przestępczości. Nie przyznała się do winy.

Według państwowego dziennika "Al-Ahram", oskarżeni należeli do zorganizowanej grupy przestępczej, która sprowadzała z zagranicy surowce wykorzystywane do produkcji narkotyków z zamiarem ich sprzedaży. W toku postępowania władze skonfiskowały ponad 750 kilogramów narkotyków i surowców służących do ich produkcji. Śledczy znaleźli także nielegalną broń palną i amunicję.

12 osób, w tym prezenterka Sara Khalifa, usłyszało wyrok śmierci przez powieszenie. Kolejne dziewięć osób skazano na dożywocie - podała stacja BBC.

Prezenterka zeznała, że nigdy nie widziała narkotyków

39-letnia Khalifa znana jest z prowadzenia programu "Mission Impossible", poświęconego przestępczości i bezpieczeństwu. Prowadziła również klinikę chirurgii kosmetycznej oraz firmę zajmującą się organizacją wydarzeń. Zgromadziła ponad dwa miliony obserwujących na Instagramie.

Jak podała państwowa gazeta "Achbar al-Jaum", podczas posiedzenia sądu we wrześniu prezenterka zeznała, że nigdy nie widziała jakichkolwiek narkotyków, zanim nie sfotografowano jej z nimi w siedzibie egipskich służb antynarkotykowych. W śledztwie zapewniała również, że nigdy nie zapaliła nawet papierosa.

Kara śmierci w Egipcie

Wyroki śmierci zostały po raz pierwszy ogłoszone w tej sprawie miesiąc wcześniej. Sąd następnie zwrócił się do wielkiego muftiego Egiptu o opinię religijną, co jest wymaganym przez prawo elementem postępowania w sprawach, w których może zostać orzeczona kara śmierci. Opinia muftiego, który oficjalnie interpretuje prawo muzułmańskie na potrzeby instytucji państwa i osób prywatnych, nie jest dla sądu wiążąca.

Po jej uzyskaniu sąd zatwierdził wyroki. Orzeczenie może zostać zaskarżone. Adwokat Khalify zapowiedział odwołanie od kary śmierci.

Egipskie prawo przewiduje karę śmierci między innymi za handel narkotykami, terroryzm i zabójstwo z premedytacją. Według raportu Amnesty International, w 2025 roku w Egipcie wydano 492 wyroki śmierci, a 23 osoby stracono.

Źródło: PAP, BBC
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Tagi:
EgiptKair
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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